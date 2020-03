Supercar Capsule: mettere in vetrina Ferrari, Porsche e altre

Di Rosario Scelsi mercoledì 11 marzo 2020

Chi compra un'automobile esclusiva la vede come un'opera d'arte e non si sbaglia: giusto, quindi, esporla in modo adeguato. Ecco una soluzione di grande effetto.

Supercar Capsule è una bella tentazione per i proprietari di auto sportive come Ferrari, Lamborghini, Porsche e compagnia bella, cui concede l'opportunità di mettere in vetrina le loro sculture dinamiche, in forma molto scenografica.

Scorrendo le immagini non si fatica a comprendere il pregio del risultato, che profuma di fascino ed esclusività, anche in virtù delle molte opzioni di adattamento di questi box espositivi di lusso al contesto in cui vengono collocati.

L'effetto è quello di una mostra d'arte, all'aperto o al chiuso, dove al posto dei quadri ci sono gioielli automobilistici, espressioni sublimi di design e ingegneria. Facile capire come concept del genere possano fare breccia nel cuore degli amanti dei capolavori a quattro ruote come le supercar dei marchi più prestigiosi.

A differenza di altri tipi di architettura residenziale (comuni garage su tutti), Supercar Capsule nasce come spazio espressamente pensato per mettere in risalto al meglio la propria auto sportiva, in una sorta di showroom privato.

Questo concept è il frutto dell'estro e del know-how della società italiana ASZarchitetti Group, che comprende ASZarchitetti e Superfuturedesign, nel cui portafoglio si contano oltre 400 progetti nei settori del lusso, della vendita al dettaglio e dei centri commerciali, in Europa, Medio Oriente e Asia.

Ogni progetto può essere personalizzato in modo molto fedele ai bisogni del committente, che può scegliere tra una moltitudine di opzioni per assicurare la migliore cornice espositiva alle varie Ferrari, Lamborghini, Porsche etc.

Oltre all'uso di capsule esterne, completamente dissociate dal resto, si può far ricorso a soluzioni che le collegano agli spazi interni, oppure mobili, oppure ancora incorporate nelle strutture esistenti, con finiture ed effetti di luce ad hoc, tesi ad esaltare l'estetica di ogni supercar in vetrina.

Fonte | Supercar Capsule