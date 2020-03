Lancia Ypsilon: tutte le caratteristiche della versione Hybrid Ecochic

Di Dario Montrone martedì 10 marzo 2020

Ecco la nuova Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic, l'inedita versione a propulsione ibrida con la tecnologia 'mild hybrid' da 12V.



La Lancia Ypsilon è ufficialmente disponibile nella nuova versione Hybrid Ecochic a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 12V, con il motore a benzina 1.0 aspirato a tre cilindri da 70 CV di potenza e 92 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a sei marce, consente di raggiungere la velocità massima di 163 km/h e accelerare da 0 a 100 in 14,2 secondi.

Rispetto alla declinazione a benzina con il propulsore aspirato 1.2 Fire a quattro cilindri da 69 CV, i livelli dichiarati di consumi ed emissioni della nuova Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic sono più bassi del 24%, dato che i suddetti valori ammontano rispettivamente a 4,0 litri per 100 km (pari a 25 km per litro) e 90 g/km di CO2. Inoltre, è previsto il nuovo quadro strumenti che indica i valori di risparmio e recupero dell'energia, suggerisce il passaggio a folle per attivare il motore elettrico ed indica il livello di carica della batteria ausiliaria.

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic è in vendita a 14.450 euro nell'allestimento Silver, oppure a 15.750 euro nell'allestimento Gold con la dotazione di serie completa di cerchi in lega Style bicolore da 15 pollici di diametro, calandra cromata nella parte inferiore e in tinta con la carrozzeria nella parte superiore, fendinebbia, specchietti retrovisori esterni di colore nero lucido, sistema multimediale UConnect con il display touch screen da 5,0 pollici, l'autoradio digitale DAB e il dispositivo Bluetooth, plancia di colore nero lucido ad effetto seta e trama Jacquard bicolore per l'abitacolo.

Per il resto, la gamma della Lancia Ypsilon comprende ancora le declinazioni Ecochic GPL ed Ecochic Metano proposte ai rispettivi prezzi base di 16.200 euro e 17.950 euro. Infine, gli allestimenti Elefantino Blu, Black and Noir e Monogram sono fuori dal commercio.