Salone di Ginevra 2020: tutte le novità Live in streaming

Di Francesco Irace lunedì 2 marzo 2020

Tutte le conferenze stampa da seguire in diretta streaming e tutte le novità che saranno svelate dalle Case automobilistiche

Quello che sta per cominciare sarà un Salone di Ginevra 2020 fuori dagli schemi. Dopo l'annullamento della manifestazione per Coronavirus, le Case automobilistiche non hanno voluto però stravolgere i loro piani decidendo di presentare ugualmente i loro prodotti seguendo una scaletta simile a quella tradizionale, con l'unica differenza che le presentazioni saranno tutte trasmesse in streaming video.

In questo articolo cercheremo pertanto (laddove sarà possibile) di inserire tutti i link necessari per permettere anche a voi appassionati di seguire, qualora lo desiderereste, le conferenze stampa di presentazione dei prodotti che ciascun marchio vorrà svelare nel corso di questa intensa giornata. Inoltre, piani piano aggiorneremo l'articolo con i link delle novità che saranno presentate con il passare del tempo.



Ginevra 2020: tutte le presentazioni in streaming

BMW: 08.15 - 08.30

AMG: 08.30 - 08.45

Mercedes-Benz: 08.45 - 09.00

Skoda: 08.50 - 09.05

Aston Martin Lagoda: 09.00 - 09.15

Volkswagen: 09.10 - 09.25

McLaren: 09.30 - 09.45

Bentley: 09.30 - 09.45

Audi: 09.50 - 10.05

Porsche: 10.10 - 10.25

Qooder: 11.30 - 11.45

Alpine: 11.30 - 11.45

Goodyear: 11.45 - 12.00

Hyundai: 11.45 - 12.00

Morgan 13.30 - 13.45

Lexus: 15.00 - 15.30

Seat: 16.00 - 16.15

Koenigsegg: 16.15 - 16.30