Nuova Ferrari ibrida: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli venerdì 28 febbraio 2020

Sono arrivate le ultime foto spia che ritraggono un muletto di Ferrari Hybrid, un modello che dovrebbe uscire nel 2021.

Sono arrivate delle nuove foto spia che mostrano la volontà di Ferrari di perseguire nella sua strada di ampliamento della gamma ibrida delle sue fuoriserie. La Casa di Maranello sta portando avanti lo sviluppo di un nuovo modello ibrido, intanto va avanti lo sviluppo sotto forma di muletto con carrozzeria contraddistinta da una mimetizzazione evidente. Il modello dei test è stato immortalato nel Nord Europa ed è basato sulla Ferrari 488, che durante le sessioni di sviluppo tenutesi in Svezia ha indossato anche degli adesivi ad alta tensione.



A 6 o 8 cilindri?

Il Cavallino Rampante ha già annunciato in modo ufficiale che rivelerà più auto ibride nel corso del 2021, quindi questo muletto sotto alla pelle della 488 potrebbe nascondere con ogni probabilità una di esse. Il quesito da porsi è se sotto al cofano la berlinetta italiana avrà un motore a sei cilindri oppure a otto. Un simile muletto basato sulla 488, durante la stagione dei test invernali degli anni scorsi, ma senza gli adesivi ad alta tensione, era stato già fotografato quindi questo fa sorgere la domanda se stiamo guardando qualcosa di vecchio o se la Ferrari sta usando questo 488 come muletto anche per un nuovo modello. Per il momento Ferrari non ha svelato nulla al riguardo, e niente si saprà nemmeno nei prossimi giorni vista anche l'ultima notizia che riguarda l'annullamento del Salone di Ginevra 2020.