Lamborghini Huracán: in vendita esemplare tributo a Kobe Bryant

Di Rosario Scelsi giovedì 27 febbraio 2020

Una Lamborghini Huracán trasformata in un tributo non ufficiale a Kobe Bryant è in vendita, la supercar del toro sposa lo stile del grande campione.

Una Lamborghini Huracán trasformata da Joe Carbonara in un tributo a Kobe Bryant è in vendita al prezzo di 170 mila dollari. La supercar del "toro", in questa interpretazione celebrativa non ufficiale, sfoggia una livrea che rende omaggio ai colori e alla carriera del mitico cestista statunitense, scomparso lo scorso 26 gennaio.

Numerose le manifestazioni d'affetto nei confronti dell'atleta americano, considerato uno dei migliori dello sport professionistico. La Lamborghini Huracán di cui ci stiamo occupando oggi, a suo modo, appartiene alla serie.

I colori, oro e viola, sono quelli del grande campione, come il numero 24 presente sulla carrozzeria. Anche il logo rimanda alla vita di Kobe Bryant, presente col suo volto in una rappresentazione insieme alla figlia sulla copertura del vano motore.

Ricordiamo che la Huracán è l'erede della Gallardo, spina dorsale del listino della casa di Sant'Agata Bolognese per diversi anni. Questa supercar del "toro" si offre con un look aggressivo e regala prestazioni, handling e qualità di alto lignaggio. Il suo nome discende dal mondo delle corride, come da tradizione del marchio.

Nel modello, alta tecnologia e maestria artigiana si combinano con un design audace: il risultato prende forma con bordi affilati, volumi monolitici e scolpiti, superfici tese. Il felice rapporto peso/potenza concorre al profilo prestazionale, accompagnato dal sound corsaiolo del vigoroso motore V10 aspirato.