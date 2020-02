Toyota B-SUV: il primo teaser ufficiale della nuova piccola SUV

Di Dario Montrone martedì 18 febbraio 2020

Ecco la prima immagine ufficiale della Toyota B-SUV, la nuova SUV di piccole dimensioni attesa al Salone di Ginevra 2020.



In vista del Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, Toyota ha rilasciato il primo teaser ufficiale della B-SUV, la nuova SUV di piccole dimensioni per il mercato europeo che la Casa di Nagoya svelerà all'imminente kermesse elvetica in anteprima mondiale. Modello 'alter ego' di Yaris e C-HR, sostituirà l'ormai dimenticata Toyota Urban Cruiser.

La nuova Toyota B-SUV sarà riconoscibile per l'elevata altezza da terra dell'assetto, avrà la trazione integrale intelligente AWD-i e sarà proposta anche nella versione Hybrid a propulsione ibrida. Il primo teaser ufficiale, invece, anticipa - parzialmente - lo stile della zona posteriore. Oltre a questa novità, il costruttore giapponese esporrà anche diversi modelli in anteprima europea.

Infatti, al Salone di Ginevra 2020 è prevista anche la quarta generazione della Toyota Yaris, la nuova Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, la seconda generazione della berlina Toyota Mirai ad idrogeno, l'inedita sportiva Toyota Yaris GR e la coupé Toyota Supra con il motore a benzina 2.0L Turbo a quattro cilindri. Infine, non mancherà anche il reparto sportivo Gazoo Racing con la Toyota Yaris WRC impegnata nella stagione 2020 del campionato mondiale di rally e il pick-up Toyota Hilux Dakar che quest'anno ha partecipato alla Dakar Rally 2020 con il pilota Fernando Alonso.