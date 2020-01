Toyota Supra: arriva anche la versione con il 4 cilindri 2.0L

Di Junio Gulinelli mercoledì 15 gennaio 2020

Per il lancio della nuova entry level prevista anche una limited edition denominata Fuji Speedway





Dopo la presentazione, la scorsa settimana, della bestiale Toyota GR Yaris, il costruttore giapponese continua ampliando la sua offerta sportiva. Questa volta lo fa con la Toyota GR Supra 2.0, la nuova avariante della coupé nipponica che si posiziona come entry level della gamma.

Solo 4 cilindri ma 100 kg più leggera. Sotto il cofano monta il quattro cilindri 2.0L turbo con 258 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia. Questa nuova meccanica è 82 CV meno potente rispetto alla già nota versione con il sei cilindri 3.0 da 340 CV e 500 Nm, una differenza che si abbina però a un peso complessivo inferiore di 100 kg (1.395 kg). Il quattro cilindri, inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte, è montato in una posizione più arretrata con una conseguente ripartizione dei pesi più equilibrata. La nuova Toyota GR Supra 2.0 arriva un anno dopo l’introduzione della quinta generazione della storica gamma giapponese e, come la variante con il 6 cilindri, potrà essere abbinata unicamente al cambio automatico ZF a otto rapporti con leve del cambio al volante.

Prestazioni. In questa configurazione la Toyota Supra dichiara uno sprint da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e una velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h, il tutto con consumi medi, sempre sulla carta, di 6,3 litri/km. Rispetto alla 3.0L, la nuova Supra a quattro cilindri monta anche un impianto frenante più snello e leggero, con cerchi da 330 mm all’anteriore e al posteriore.

Fuji Speedway. Per celebrare il lancio di questa nuova versione Toyota produrrà 200 unità di una serie limitata destinate a tutta Europa e denominata GR Supra 2.0 Fuji Speedway. Questa limited edition si differenzierà dal resto della gamma per la carrozzeria verniciata con una tinta in bianco metallizzato a contrasto con il bianco opaco dei cerchi da 19 pollici e le calotte degli specchietti retrovisori. All’interno sfoggerà rifiniture decorative in fibra di carbonio e tappezzerie in Alcantara in tonalità bicolore nero-rosso ispirate ai colori ufficiali di Toyota Gazoo Racing.