Toyota svela il primo teaser della nuova SUV piccola

Toyota Motor Europe ha annunciato, in occasione della conferenza stampa del gruppo Toyota avvenuta oggi ad Amsterdam, il progetto di un nuovo modello nella sua gamma europea. La new entry della Casa nipponica sarà una sport utility di piccole dimensioni basata su un’inedita variante della già nota piattaforma GA-B.

Il nome di questa nuova crossover e i tempi per lo sbarco sul mercato saranno annunciati in un secondo momento, anche se, intanto, durante l’evento olandese, è stato svelato il primo tesser della nuova SUV Toyota che mostra la sua silhouette stilizzata.

In occasione di questo unveiling, Matt Harrison, Executive Vice President di Toyota Motor Europe, ha dichiarato:





"Questo modello contribuirà al successo di Yaris in Europa e prevediamo che questi modelli insieme rappresenteranno circa il trenta percento del volume delle vendite della Toyota in Europa entro il 2025. Non dovrete aspettare troppo a lungo per scoprire il design finale e vedrete che questa non è solo una Yaris con un nuovo look e corpo vettura rialzato, ma un modello B-SUV completamente nuovo e distintivo, con un design compatto e dinamico ed una propria personalità."