Nuova Toyota Yaris punta sul piacere di guida

Di Rosario Scelsi lunedì 10 febbraio 2020

La Yaris è un cavallo di battaglia del listino Toyota. Nella nuova versione sfrutta la tecnologia e l'arte progettuale per migliorare comfort, sicurezza e divertimento al volante.

La nuova Toyota Yaris è stata progettata per affrontare le crescenti sfide della vita urbana di tutti i giorni. Questa vettura segna l'esordio della Toyota New Global Architecture (TNGA) sulle auto compatte. Oggi i clienti di tali modelli sono molto esigenti, perché in genere si confrontano con la vita frenetica dei congestionati ambienti urbani, dove le sfide si fanno sempre più difficili.

Loro si aspettano stile e praticità da un'auto. Vogliono che sia facile da parcheggiare, agile in città e comoda nei viaggi più lunghi, con livelli di sicurezza all'avanguardia e costi di gestione molto bassi. Inoltre sono più sensibili all'ambiente e vogliono sostenere un prezzo di acquisto accessibile. Per rispondere a simili esigenze, la nuova Toyota Yaris porta per la prima volta la filosofia della TNGA nel segmento delle compatte.

Questa vettura della casa giapponese sposa la nuova piattaforma GA-B e fa ricorso al primo utilizzo del nuovo sistema ibrido TNGA a 3 cilindri di quarta generazione. Il design esterno, potente e teso, esprime agilità e compattezza. Grazie alla nuova piattaforma, la Toyota Yaris diventa più corta, larga e bassa rispetto al modello precedente. Lo studio dei volumi è stato curato con particolare attenzione, per massimizzare lo spazio interno, sfruttando anche l'incremento nel passo di 50 millimetri. Il risultato è un packaging intelligente, al servizio del conducente e dei suoi passeggeri.

La presenza di sedili in posizione più ribassata compensa l'abbassamento dell'altezza dell'auto, pari a 40 millimetri. Quindi, complessivamente, gli ospiti dell'abitacolo guadagnano su tutti i fronti, senza perdere spazio per la testa. Il cofano anteriore ribassato migliora la visibilità frontale, con riflessi positivi sulla sicurezza attiva.

Se il look esterno convince con il suo taglio dinamico, non meno coinvolgente risulta il trattamento degli interni, frutto di un approccio razionale che migliora il comfort e la fruibilità, in un quadro qualitativo degno delle aspettative.

Le informazioni trasmesse al guidatore sono visualizzate in maniera leggibile su tre sorgenti interconnesse tra loro: il Toyota Touch Screen centrale, il display multi-informazioni sul quadro strumenti e l'Head Up Display a colori da 10 pollici, che permette di ridurre al minimo le distrazioni. Varie le soluzioni hi-tech, per venire incontro ai bisogni degli utenti moderni.

Come già scritto, sulla nuova Toyota Yaris è stata scelta la piattaforma GA-B, che consente una guida sicura e naturale, con prestazioni precise e agili. Il baricentro basso e la posizione di guida ottimizzata migliorano il piacere dell'esperienza dinamica. L'alta rigidità del corpo contribuisce alla maneggevolezza e alla stabilità del mezzo, che regala una marcia fluida e amichevole, per ispirare fiducia.

La tecnologia ibrida Toyota, nota a tutte le latitudini, esordisce nella sua quarta generazione come powertrain principale della nuova Yaris. Motore di riferimento della gamma è l'Hybrid Dynamic Force 1.5L, derivato dai più grandi 2.0L e 2.5L della Corolla e RAV4, che garantisce peso contenuto e dimensioni compatte, con consumi ed emissioni molto bassi.

Il sistema ibrido di questo 3 cilindri benzina a ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole raggiunge il 40% di rendimento termico e riduce di oltre il 20% la sete di carburante e le emissioni di CO2, giovandosi di una nuova batteria agli ioni di litio che assicura maggiore potenza e accelerazione, in un quadro di leggerezza superiore del 27% rispetto alla batteria al nichel-metallo idruro della versione uscente.

Il ventaglio di scelte propulsive offerto ai clienti comprende anche le unità 1.0L e 1.5L benzina a tre cilindri, di cui al momento non si hanno i dettagli. Molto curato, sulla nuova Toyota Yaris, il quadro della sicurezza attiva e passiva, con performance di riferimento nella categoria. Tra i sistemi di assistenza alla guida figurano il Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA.