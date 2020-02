Range Rover Sport: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 18 febbraio 2020

Nuove foto spie hanno come protagonista la futura generazione di Range Rover Sport, immortalato su strade pubbliche innevate.

Il Gruppo Jaguar-Land Rover ha iniziato a testare quello che sarà il futuro Range Rover Sport, come testimoniano le nuove foto spia che ritraggono il possente SUV britannico in una serie di test invernali sulla neve. Il muletto in questione è stato camuffato a dovere, tanto che utilizza su tutta la carrozzeria uno strato di mimetizzazione piuttosto ampio, il che dimostra che manca ancora molto tempo prima di vedere arrivare sul mercato il modello definitivo. La nuova Range Rover Sport, così come la nuova Range Rover, utilizzerà la nuova piattaforma MLA che debutterà con la Jaguar XJ completamente elettrica. Questa nuova base consente di utilizzare motori a combustione, versioni ibride e 100% elettriche.



Sotto al cofano un motore possente

Sulla Range Rover di prossima generazione ci sarà da aspettarsi un ibrido leggero come scelta standard, mentre l'ibrido plug-in come scelta su richiesta.

Molto probabilmente il motore sei cilindri verrà riproposto, ma potremmo anche vedere un motore V8 di provenienza BMW sotto quel cofano.

Come si intuisce dal prototipo visto sulla neve, ci sarà la possibilità di avere un motore possente da 8 cilindri esaltato da un sistema di tubi di scarico quadrato che garantisce un suono davvero piacevole. Il design dovrebbe essere un mix di Velar e un'evoluzione dell'attuale Range Rover Sport, ma per ora il camuffamento lo nasconde molto bene. Il debutto ufficiale dovrebbe essere collocato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.