Fiat Argo SUV: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 17 febbraio 2020

Le nuove foto spia hanno mostrato un B-SUV di Fiat sotto una spessa mimetizzazione nera, durante un test invernale in Svezia.

Nuove foto spia hanno come oggetto un B-SUV prodotto dalla Fiat e destinato, molto probabilmente, al mercato del Sud America. Il muletto in causa è stato immortalato nelle strade pubbliche e innevate della Svezia, in una severa sessione di test di sviluppo, e come si può ben vedere è nascosto sotto una spesso strato di mimetizzazione di colore nero. Questo tipo di camuffamento era molto in voga nel passato e permette di nascondere con molto efficacia ciò che si cela sotto. Ad ogni modo, si dice che il piccolo SUV sarà sviluppato sulla piattaforma MP1 utilizzata per Argo e Cronos, e alcuni pensano che si chiamerà Argo SUV.



Motori Firefly

La Fiat punta ad essere una vera alternativa a Ford EcoSport, Renault Captur, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Trax con questo nuovo modello. La spinta dovrebbe provenire da una nuova famiglia di motori chiamata Firefly Turbo. Sono previste due versioni di questo propulsore: un 1,0 litri e un 1,4 litri combinati con una nuova trasmissione CVT. Nella fattispecie il motore Firefly Turbo da 1,0 litri svilupperà circa 130 cavalli. Si dice che la produzione avverrà in Brasile, ma il piccolo SUV potrebbe benissimo essere offerto anche in altri Paesi dell'America latina. Le voci suggeriscono che la Fiat sta lavorando a un nuovo B-SUV anche per l'Europa, ma non siamo sicuri che questo Argo SUV sarà offerto anche nel Vecchio Continente, o se verrà realizzato un modello diverso.