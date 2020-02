Porsche: tutte le novità imminenti e future

Di Dario Montrone giovedì 13 febbraio 2020

In arrivo le versioni sportive delle Porsche 911 e 718, ma sarebbe allo studio anche la 914 del terzo millennio e la Macan a propulsione elettrica, nonché la 911 Hybrid a propulsione ibrida.



Dopo l'inedita Porsche Taycan, la Casa di Zuffenhausen sarà impegnata con l'introduzione di vari modelli sportivi, senza perdere d'occhio l'elettrificazione. Il baricentro dell'imminente futuro sarà rappresentato dalla Porsche 911, la cui gamma è destinata all'ampliamento. Quest'anno, infatti, è previsto il debutto di numerose versioni più sportive.

Nello specifico, la Porsche 911 modello 992 sarà proposta nelle nuove declinazioni Turbo e Turbo S con il motore boxer 3.8 biturbo a sei cilindri da 570 CV e 620 CV di potenza, affiancate dalla nuova configurazione GT3 con il propulsore 4.0 aspirato da 510 CV di potenza. Inoltre, sarà introdotta anche la variante Targa che porterà al debutto la nuova versione GTS con l'unità 3.0 sovralimentata da almeno 475 CV di potenza. Nel 2022, invece, con il restyling di metà carriera è attesa l'inedita 911 Hybrid che non adotterà la tecnologia Plug-In per non incrementare la massa. Il 'non plus ultra' sarà rappresentato dalla declinazione Turbo S che, grazie alla propulsione ibrida, dovrebbe erogare oltre 700 CV di potenza.

Intanto, quest'anno debutterà anche la Porsche 718 Cayman GT4 RS, riconoscibile per le prese d'aria supplementari sia anteriori che laterali, il grande alettone posteriore e i cerchi in lega dedicati di dimensioni maggiorate, nonché dotata di freni a disco in carboceramica ed equipaggiata con il motore boxer 4.0 aspirato a sei cilindri da 450 CV di potenza abbinato al cambio automatico PDK a doppia frizione. Quest'ultimo, inoltre, sarà disponibile a breve anche per i modelli 718 Boxster Spyder e 718 Cayman GT4. Nel 2023, invece, con la prossima generazione potrebbe essere introdotta anche l'inedita Porsche e-718 a propulsione elettrica da almeno 400 CV di potenza.

Per raggiungere l'obiettivo di 300.000 auto vendute ogni anno, la gamma della Casa di Zuffenhausen dovrebbe essere ampliata anche alla rediviva Porsche 914, piccola roadster commercializzata come modello 'entry level' ed espressione della massima sportività. Nel 2021, invece, sarà svelata la seconda generazione della Porsche Macan, la cui commercializzazione partirà nel corso dell'anno seguente. Tuttavia, dal 2024 sarà proposta solo nella versione a propulsione elettrica, come alter ego in chiave SUV della Porsche Taycan.