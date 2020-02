Robert Kubica in pista nel DTM 2020 su BMW

Di Rosario Scelsi giovedì 13 febbraio 2020

Si profila un nuovo impegno agonistico per Robert Kubica. Quest'anno il pilota polacco sarà fra i protagonisti del Deutsche Tourenwagen Masters, su BMW.

Robert Kubica affronterà le insidie del campionato DTM 2020, al volante di una BMW del team ART. L'annuncio ufficiale è stato dato nelle scorse ore ed aggiunge un elemento di ulteriore richiamo alla tela agonistica della popolare serie sportiva tedesca.

Il nuovo sodalizio professionale giunge per lui all'età di 35 anni e si affianca all'impegno di collaudatore di Alfa Romeo Racing in Formula 1, categoria dove il pilota polacco ha militato per diversi anni, a partire dal 2006, e dove ha chiuso l'esperienza nel 2019 con la Williams.

Nel mezzo della carriera anche un grave incidente nei rally, categoria da lui sempre amata, in occasione del Ronde di Andora in Liguria nel mese di febbraio 2011. A Robert Kubica tocca ora il compito di difendere i colori del team satellite di BMW nel Deutsche Tourenwagen Masters 2020, che prenderà le mosse nel weelend del 26 aprile a Zolder, in Belgio.

I tradizionali test congiunti precampionato della serie si svolgeranno invece dal 16 al 18 marzo. Ad ospitarli sarà il circuito di Monza, dove a fine giugno si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi di questa avvincente categoria del motorsport. Il mitico tracciato italiano è stato scelto per la tradizionale sessione di tre giorni, che servirà a mettere a punto le auto in vista della nuova stagione. Qui Robert Kubica comincerà ad affilare il feeling con il mezzo e con la specialità sportiva in cui si sta tuffando.