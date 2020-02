Bugatti apre uno showroom a Parigi che farà scuola

Di Rosario Scelsi lunedì 10 febbraio 2020

Debutta a Parigi uno showroom che presentare il nuovo design aziendale del marchio di lusso alsaziano: Bugatti si avvale della partnership del Group Schumacher nella Ville Lumière.

Bugatti apre un nuovo showroom a Parigi, nell'area di Neuilly-sur-Seine, al civico 181 di Avenue Achille Peretti. Partner delle vendite nella Ville Lumière sarà il Group Schumacher, che opera nel settore automobilistico dal 1947. Questa catena commerciale si è specializzata da almeno 20 anni nel segmento delle supercar ed hypercar.

La concessionaria aperta nella capitale francese segna il debutto del nuovo design aziendale per i punti vendita del marchio Bugatti, rappresentato al vernissage dal presidente Stephan Winkelmann, che ha fatto da padrone di casa, accogliendo con stile gli ospiti.

Queste le sue parole: "L'esclusività della nostra rete di partner e gli elevati standard che imponiamo a tutti ci impongono di essere molto strategici nel nostro approccio. Dobbiamo selezionare solo i mercati chiave e solo i partner giusti. Parigi è un mercato chiave. È il principale hub per tutti gli eventi e le decisioni nazionali in Francia. Siamo assolutamente certi che Groupe Schumacher sia il partner giusto".

Con l'arrivo del nuovo showroom, la casa di Molsheim ha ora 36 punti vendita dislocati in 17 paesi del mondo. Lo spazio espositivo parigino sorge al piano terra, in una tela a perfetto contatto con la strada, per aprirsi all'ammirazione dei potenziali clienti e dei passanti, magari rapiti da tanta esclusività. Al momento, in esposizione, si può ammirare una costosissima Bugatti Chiron Sport.

La concessionaria di fresca apertura segna il ritorno del marchio alsaziano a Parigi e lancia un nuovo design aziendale, moderno e tecnico, ma anche accogliente e caldo. Il complesso estende la sua area lounge su un giardino idilliaco, dove vivere una dimensione di relax esclusivo al servizio della facoltosa clientela.