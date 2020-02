Hyundai Elantra: foto spia della nuova generazione

Di Rosario Scelsi venerdì 7 febbraio 2020

Si avvicina l'appuntamento col debutto in società della nuova generazione della Hyundai Elantra. Ecco le foto dei collaudi svedesi.

La nuova Hyundai Elantra, che darà vita alla settima generazione della berlina coreana, è stata immortalata in alcune foto spia durante i test condotti su un lago ghiacciato nel nord della Svezia, per i collaudi di sviluppo nelle difficili condizioni ambientali di quella regione del mondo, in attesa del debutto del modello, previsto nella prima metà del 2020.

Sotto le camuffature si intuisce l'impostazione stilistica dell'auto, il cui design pare ispirato a quello della sorella maggiore Hyundai Sonata, da cui riprenderebbe alcuni elementi espressivi. Rispetto alla precedente interpretazione, la nuova Hyundai Elantra dovrebbe crescere leggermente sul piano dimensionale, per offrire più spazio al conducente e ai passeggeri. La silhouette, nel profilo laterale, sembra slanciata, grazie al lunotto posteriore fortemente inclinato.

Sul fronte propulsivo, pare che il ventaglio comprenderà il motore a benzina 1.6 Smart Stream, insieme al nuovo 1.2 Turbo GDi e all'unità 1.6 CVVD Turbo GDi, ma si è ancora sul piano delle indiscrezioni. Quasi sicuramente in gamma ci sarà anche una versione ibrida plug-in e non si esclude una declinazione ad alte prestazioni della nuova Hyundai Elantra, identificata dalla sigla "N". Per avere un quadro più delineato bisognerà, però, attendere la presentazione ufficiale del modello.