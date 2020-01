Mercedes-Benz Classe C: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 27 gennaio 2020

Nuove foto spia mostrano la futura nuova generazione di Mercedes-Benz Classe C immortalata in una serie di foto spia nel Nord Europa.

La Mercedes-Benz Classe C di nuova generazione non è solo un miraggio, lo dimostrano le nuove foto spia che sono state scattate nel rigido inverno del Nord Europa, in cui la berlina tedesca è stata protagonista di un test di sviluppo, sotto a una massiccia dose di camuffature. Nonostante la mimetizzazione imponente, si rischiano comunque a decifrare alcuni dettagli di questo esemplare, così da poterli confrontare con la vettura attualmente in gamma. Sicuramente la base sarà una versione modificata della piattaforma a trazione posteriore MRA2, così la futura Classe C dovrebbe mantenere le stesse dimensioni della versione corrente, almeno all'esterno, mentre l'interno dovrebbe offrire più spazio ai passeggeri.



Più spazio a bordo

Le modifiche sulla piattaforma consentono inoltre a Mercedes di adattare la loro ultima versione di sistema ibrido plug-in senza rubare molto spazio. In più ci dovrebbe essere una gamma di motori a quattro e sei cilindri, che si farà strada sotto il cofano, e proprio come adesso, la Mercedes offrirà opzioni sia benzina che diesel. Naturalmente ci saranno anche alcune versioni AMG con il modello C63 come punto di riferimento. La nuova generazione di Classe C offrirà non solo più spazio ai passeggeri, ma anche l'ultimo sistema MBUX che si traduce in un cruscotto digitale completo con tutti i tipi di connettività, compresa l'integrazione con lo smartphone. E come al solito la berlina la berlina sarà la prima a vedere il suo esordio sul mercato, poi seguiranno la station wagon e in seguito tutte le altre derivazioni. Le voci suggeriscono che questa volta vedremo anche una versione All-Terrain del wagon Classe C. Un anno dopo molto probabilmente vedremo anche le versioni coupé e convertibili sul mercato come vuole la tradizione della Stella di Stoccarda.