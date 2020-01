Ford GT danza con vigore sulla neve [Video]

Di Rosario Scelsi sabato 25 gennaio 2020

Andare a spazzolare su una pista innevata con una Ford GT non è una pratica ricorrente, ma qualcuno non si è sottratto alla stravagante prova. Ecco il risultato.

Il video odierno propone una Ford GT impegnata in un'insolita tela ambientale: una strada di montagna ricoperta di neve. La supercar statunitense, nata come tributo alla mitica GT40 - delle cui forme offre un remake in chiave moderna - fu prodotta dal 2004 al 2006, in poco più di 4 mila esemplari.

Per anni ha rappresentato il fiore all'occhiello del marchio dell'ovale blu. Poi ha ceduto il passo alla sua erede, che non è riuscita a metterla in ombra. Del resto, è difficile far dimenticare un'auto iconica, anche se moderna.

La Ford GT si giova della spinta di un motore V8 di 5.4 litri con compressore volumetrico, che eroga una potenza massima di oltre 550 cavalli, con un picco di coppia prossimo ai 680 Nm. Tradotto in prestazioni dinamiche, questo equivale ad una velocità massima di 330 km/h e in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3"3.

Non è difficile intuire come un simile pacchetto energetico possa risultare difficile da gestire sulla neve, ma la bontà dell'auto e le doti di pilotaggio di chi la conduce sono all'altezza del compito. A voi il filmato. Buona visione!