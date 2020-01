Mercedes-AMG: il 2019 è stato un anno record in Italia

Di Rosario Scelsi lunedì 20 gennaio 2020

Numeri importanti per Mercedes-AMG nel nostro paese. Qui il brand sportivo tedesco ha piazzato una quantità di macchine mai vista prima.

Il 2019 si è chiuso in modo felice per Mercedes-AMG, che ha piazzato 1.470 auto sul mercato italiano. Questa cifra regala al marchio high performance della "stella" il migliore risultato di sempre nel Belpaese. Ciò è stato possibile grazie a un volume di vendita cresciuto del 63% rispetto al 2018, con una distribuzione omogenea tra le varie categorie.

Il merito è dell'offerta più ricca nel segmento delle vetture supersportive con ben 60 modelli tra "performance car", "sports car" e "street legal race car": dalle compatte ai SUV, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio, con motorizzazioni da 4 a 8 cilindri e potenze da 306 a 639 cavalli.

Un ruolo di primo piano, nel disegnare questo successo commerciale, è stato svolto dalla nuova Classe A che, nelle versioni firmate Mercedes-AMG, rappresenta il 37% sul totale delle vendite. Importanti anche i numeri della GT Coupé4, quattro porte sportiva che ha messo a segno il 15% delle consegne 2019.

Alla buona annata del marchio di Affalterbach hanno concorso i 12 AMG Performance Center italiani, che hanno saputo produrre una crescente passione, tradotta in importanti numeri commerciali. Le attività dell'AMG Driving Academy ed altri appuntamenti dedicati al brand (tra Grand Tour, Performance Tour e Performance Day) si sono rivelati fruttuosi in questa prospettiva, coinvolgendo grandi quantità di appassionati.

Nell'ottica dei servizi e della fidelizzazione della clientela, da segnalare il debutto nel 2019 di Mercedes AMG Certified, garanzia di un usato ad alte prestazioni della "stella". Questo programma riguarda l'offerta high performance del marchio e risponde a un bisogno della clientela che vuole approcciarsi al particolare segmento da una via di accesso meno impegnativa rispetto all'acquisto di prima mano. Con l'iniziativa, la casa di Stoccarda introduce elementi inediti di valore e innovazione, nell'ambito del sub-brand dall'indole più energetica.

Il programma Mercedes AMG Certified regala una nuova via di accesso all'universo di passione della "stella", in un segmento di mercato ad alte prestazioni dove "è quanto mai importante poter contare su un usato affidabile, con chilometraggi reali", come sottolinea Massimiliano Luigi Gardoni (Responsabile Usato Mercedes-Benz Italia), con l'aggiunta della possibilità di accedere a formule come il noleggio a lungo termine, per la prima volta proposte all'interno di un programma di usato premium.

Gli esemplari del marchio diventano Certified dopo aver superato una selezione molto restrittiva. Si tratta di auto con anzianità compresa tra 0 e 6 anni, garantite fino a 48 mesi, sottoposte a ben 150 controlli con certificazione dell'effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa.

Il cliente di una vettura licenziata dal programma può accedere a servizi quali la disponibilità di auto sostitutiva in caso di fermo vettura, i tagliandi di manutenzione ordinaria inclusi e assistenza stradale Mobilo. Un'offerta di valore che si avvicina molto a quella del nuovo anche per quanto riguarda le modalità di acquisto: con Certified è, infatti, possibile non soltanto acquistare la vettura in contanti o finanziarla, ma anche scegliere formule come il leasing finanziario e il Noleggio a Lungo Termine.