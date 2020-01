BMW Serie 4 Cabrio: le foto

Di Tommaso Giacomelli venerdì 17 gennaio 2020

La BMW Serie 4 Cabrio di prossima generazione è stata intercettata in una serie di foto spia che la ritraggono con una leggera mimetizzazione su strada pubblica.

La protagonista della nuove sequenze di foto spia è la BMW Serie 4 Cabrio, una vettura molto interessante, che nelle più recenti immagini è stata intercettata su strada pubblica con una carrozzeria contraddistinta da un numero minore di mimetizzazioni. La volta precedente la cabriolet bavarese era stata vista sopra a un camion cargo, ma stavolta è stata vista in una serie di test su strada. I prototipi sono caratterizzante da una mimetizzazione semplice, sottile come un foglio di carta, ma che riesce a nascondere con facilità linee e dettagli. Si continua a capire che la griglia anteriore sarà ben diversa da quella che BMW prova a far vedere con il suo camuffamento, e molto probabilmente si presenterà con un doppio rene molto ampio e profondo.

La nuova Serie 4 Cabrio (così come la versione Coupé) si preannuncia una vettura di bell'aspetto con un po' di DNA tramandato direttamente dalla Serie 8. Il suo design sarà sorprendente anche con quei reni mostruosi, ma soprattutto a differenza dell'attuale Serie 4, il nuovo modello passerà a un tetto in tessuto anziché a un tetto rigido retrattile e questa è probabilmente una buona notizia per tutti i puristi. La modifica dovrebbe contribuire ad avere un peso inferiore rispetto alla versione esistente e ad avere un aspetto cabrio classica. Ci si può aspettare che lo spazio di carico posteriore aumenti perché la capote ha bisogno di meno spazio per essere stivata. Condividendo la sua piattaforma e le sue tecnologie con la Serie 3, la nuova Serie 4, sia in versione Coupé che Cabrio, riprenderà la gamma di motori della berlina.