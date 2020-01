Volkswagen SMV: le foto spia del modello per la Cina

Di Tommaso Giacomelli giovedì 16 gennaio 2020

La Volkswagen SMV è un SUV da sette posti destinato al mercato della Cina. Le foto spia ritraggono questo modello in una fase di test invernali in Svezia.

Volkswagen aveva presentato allo scorso Salone dell'Auto di Shanghai un concept di un SUV che sarebbe stato destinato al mercato cinese. chiamandolo SMV. Le recenti foto spia hanno intercettato quello che effettivamente sarà il nuovo Volkswagen SMV che andrà a collocarsi nel mercato cinese. Le immagini trapelate, ritraggono il massiccio veicolo effettuare dei test sulla neve, percorrendo delle strade pubbliche della Svezia. Questo significa che lo sviluppo dell'auto prosegue a grandi passi, e anche selle prove vengono effettuate sul territorio europeo, il suo mercato di riferimento rimane esclusivamente quello della Cina.



L'SMV è una sette posti destinata alle famiglie cinesi più grandi e la potenza è garantita da due motori diversi nella sua fase di lancio. Il primo sarà un 2.0 TSi a quattro cilindri, che sarà la scelta entry level, mentre per i clienti di fascia alta ci sarà la scelta anche per un motore TSI VR6 da 2,5 litri. Per quanto riguarda lo stile, per opera delle massicce mimetizzazioni non è possibile descrivere con precisioni quelli che sono i punti forti del suo design. Ad ogni modo sembra avere una linea piuttosto classica, che potrebbe far breccia facilmente nel cuore del mercato asiatico, il suo punto di riferimento specifico.