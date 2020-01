Mercedes-Benz 4MATIC Tour 2020: Winter is our Game

Di Rosario Scelsi giovedì 9 gennaio 2020

Winter is our game: da Cortina a Plan de Corones, la stella di Mercedes-Benz lascia il segno nelle più esclusive località sciistiche italiane, con il 4MATIC Tour.

Il Mercedes-Benz 4MATIC Tour 2020 si prepara a regalare tante emozioni nel segno della "stella", toccando le più esclusive località sciistiche italiane, con un motto fortemente esplicativo: "Winter is our game". Gli appassionati potranno giovarsi, da Cortina d'Ampezzo a Plan de Corones, di tante emozioni di guida sulla neve, in località montane di prestigio del Belpaese, che offriranno la magia di snow park naturali.

Al volante della gamma 4MATIC, saranno elargiti momenti di sano divertimento ad alta quota, scoprendo il piacere di guidare su neve e ghiaccio i modelli della serie, con la sicurezza fornita dalla trazione integrale della nota casa automobilistica tedesca, capace di adattarsi ad ogni fondo stradale, senza incidere negativamente sul comfort.

A fare da cornice sonora all'azione, sugli spazi bianchi destinati all'esperienza, ci penseranno coinvolgenti DJ set, che aggiungeranno note di gradevolezza ai test drive degli ospiti del Mercedes-Benz 4MATIC Tour 2020.

Il risultato? Un'esperienza destinata a lasciare il segno, per l'intera stagione invernale, nelle più prestigiose mete sciistiche del Belpaese. Provare ad alta quota le performance della gamma a trazione integrale della "stella" regalerà ai protagonisti gradevoli sensazioni, nel segno delle prestazioni, della sicurezza e del controllo.

Valori di cui si faranno ambasciatori anche anche i 400 maestri delle 11 4MATIC SKI SCHOOL, che vestono i colori della casa di Stoccarda. Loro sottolineeranno l'importanza del rispetto delle regole e delle norme di sicurezza sulle piste da sci. Così tutti avranno l'opportunità di imparare i corretti comportamenti da tenere in siffatti contesti ambientali e di scoprire come migliorare le proprie performance sulla neve.

Passione e divertimento passeranno anche per il Passo Paradiso, con l'affascinante EQ Ice Dome, un anfiteatro di ghiaccio ideato dall'artista americano Tim Linhart: qui andrà in scena un Music Festival dove gli artisti saranno accompagnati da 16 strumenti realizzati interamente in ghiaccio. Ad accogliere gli ospiti la nuova EQC, la prima 4MATIC full electric di Mercedes-Benz che si fa ambasciatrice di una mobilità 100% sostenibile.

Foto | Mercedes-Benz