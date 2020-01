Porsche 718 Cayman GTS 4.0: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 7 gennaio 2020

Porsche porta avanti lo sviluppo della 718 Cayman GTS 4.0, una versione a sei cilindri della coupè. Nuove foto spia scattate in Svezia.

Porsche continua a stupire e aumenta ancora di più la sua ricca gamma di modelli. Ne è un esempio l'esemplare che è stato immortalato nelle più recenti foto spia effettuate in terra svedese, che ritraggono quella che è una potente 718 Cayman GTS 4.0. Questo modello è pronto a catturare l'attenzione di tutti i fans della Casa di Zuffenhausen, di tutti i cosiddetti "puristi" del Marchio, poiché la 718 Cayman GTS 4.0 avrà come motore un sei cilindri. Un ritorno gradito, dopo che i quattro cilindri avevano fatto calare notevolmente le vendite delle 718 Cayman e Boxster. Non erano di certo calate le prestazioni con i nuovi motori, ma solo una questione di immagine.



Un nuovo motore

Il nuovo motore che adopererà la Cayman GTS 4.0 (e ovviamente la Boxster GTS 4.0) avrà una potenza inferiore rispetto a quello delle GT4 / Spyder che si attesta sui 420 cavalli, infatti la GTS 4.0 avrà a che fare con 400 cavalli e 420 Nm di coppia secondo le ultime indiscrezioni. Potenza leggermente inferiore, ma picchi di coppia di pari grado. Questo renderà l'auto più fruibile e accessibile ai più. Rispetto alla versione a quattro cilindri della GTS, invece, sono ben 35 i cavalli in più. La GTS, tra l'altro, potrebbe rimanere sul mercato per un po' anche dopo il debutto della GTS 4.0, magari non su tutti i mercati ma sicuramente in alcune parti del mondo lo farà. Sulla 718 Cayman GTS 4.0 sarà presente sia una trasmissione manuale a sei velocità, che il cambio automatico PDK. Sull'esordio sul mercato bisognerà attendere almeno la seconda metà del 2020.