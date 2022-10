Toyota bZ3: le foto

Dopo diversi avvistamenti e fughe di notizie, la nuova auto a zero emissioni della Casa giapponese è stata presentata in società. Entra così in scena la tanto attesa berlina completamente elettrica che farà parte della neonata famiglia di veicoli elettrici Beyond Zero. Una famiglia che, ricordiamolo, è attualmente composta da un unico modello, la Toyota bZ4X.

La nuova bZ3 è il frutto della collaborazione di Toyota con i suoi partner cinesi BYD e FAW ed è un modello pensato per la Cina. Sarà prodotto e commercializzato dalla società gestita congiuntamente da Toyota e FAW. Entriamo nel dettaglio e rivediamo le sue caratteristiche principali.