Cadillac Celestiq: le foto

Dopo diverse anticipazioni ufficiali il nuovo e interessantissimo veicolo elettrico del marchio Cadillac è stato finalmente presentato in società. L’azienda americana ha presentato la nuova Cadillac Celestiq che, almeno per ora, debutta sulla scena in formato concept car e anticipa il futuro modello che arriverà sul mercato.

Descritta come una “show car“, la nuova Cadillac Celestiq getta le basi per una futura auto elettrica di serie. Un modello carico di tecnologia e che vanterà in egual misura design e lusso. Dopo il lancio della Cadillac Lyriq, l’azienda accelera così il suo processo di transizione verso una mobilità sostenibile e, più precisamente, 100% elettrica. È infatti sviluppata sulla piattaforma General Motors Ultium, un’architettura destinata esclusivamente alle auto elettriche a batteria.