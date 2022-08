BYD: la gamma completa

La BYD Atto 3 è un SUV compatto di 4,45 metri di lunghezza, con un motore da 200 CV che trasmette la spinta alle ruote anteriori e una batteria da 60,5 kWh con un’autonomia (WLTP) di 420 km.

Un gradino sopra e si parla ancora di un veicolo con silhouette da SUV, c’è la BYD Tang, in questo caso con sette posti e una lunghezza che arriva fino a 4,88 metri. Il powertrain vanta la trazione integrale e una potenza annunciata superiore a 500 CV. Promette uno scatto 0 -100 km/h in 4,6 secondi e monterà una batteria da 86 kWh e 400 km di autonomia.

Per il momento, in Europa, la gamma è coronata da una grande berlina di cinque metri che risponde al nome di BYD Han, con lo stesso powertrain della Tang: due motori elettrici, uno per asse, con trazione integrale e 516 CV di potenza, sebbene in questo caso la configurazione della carrozzeria e la sua raffinatezza aerodinamica consentano al contempo di abbassare il tempo dell’accelerazione 0-100 rispetto al SUV meno efficiente, fino a 3,9 secondi, ma con un’autonomia di 521 km con una sola ricarica.