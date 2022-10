Finalmente! La Casa di Monaco ha svelato la seconda generazione della sua più piccola coupé sportiva, un’auto compatta chiamata ad essere una delle uniche auto pure e autentiche sopravvissute all’era dell’elettrificazione. Alcuni dati per stuzzicare l’appetito: la nuova BMW M2 2023 monta un motore 6 cilindri in linea con 460 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e mantiene il cambio manuale a sei marce. Ma c’è molto di più…