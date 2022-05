La prossima SUV elettrica del marchio bavarese si fa vedere nei test invernali in Svezia, nel Circolo Polare Artico. La versione definitiva, che entrerà in produzione, della nuova BMW iX1 sarà svelata in autunno ed entrerà in commercio il prossimo anno. Tra le rivali della nuova BMW iX1 da segnalare sono la Mercedes-Benz EQA e la Volvo XC40 Recharge.