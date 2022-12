Zeekr M-Vision: il robotaxi cinese a guida 100% autonoma

Zeekr M-Vision guarda verso il futuro della mobilità, tema molto caro alla casa automobilistica cinese del gruppo Geely. Questo veicolo nasce sul telaio Sea-M, che modifica la piattaforma Sea (Sustainable Experience Architecture), già usata da Smart e Volvo. Al momento non si conoscono i dati sulla potenza e sull’autonomia del modello, destinato all’uso cittadino.

Un concept innovativo

M-Vision è un robotaxi, ossia un taxi robot a guida 100% autonoma. Questo veicolo per il trasporto pubblico sarà in servizio sulle strade di San Francisco, negli Stati Uniti d’America, arricchendo la flotta di Waymo. In quell’area del mondo le norme fissano dei paletti per simili mezzi, che possono operare solo su specifiche aree urbane, in strade selezionate, ad andatura ridotta e in determinate fasce orarie.

Design moderno per la Zeekr M-Vision

Nel definire lo stile di questo robotaxi i progettisti hanno puntato su un look piacevole e rassicurante, per mettere a proprio agio le persone. La cosa è di primaria importanza quando ci si approccia a un veicolo a guida autonoma. I sensori necessari per farlo andare da solo si trovano sul tetto, sui paraurti, sui parafanghi e sulle fiancate.

Layout originale negli interni

Nell’abitacolo manca il volante, così cresce lo spazio per i 5 passeggeri, accolti su altrettanti sedili rivestiti in lana e tessuto. Uno schermo di dimensioni generose campeggia al centro dell’innovativa plancia. Le esclusive “porte a scorrimento” garantiscono un facile accesso a bordo. Per la loro apertura basta un semplice sfioro sulla maniglia. I finestrini allungati della Zeekr M-Vision regalano molta luce agli spazi interni, per un maggior benessere dei passeggeri.

Interni flessibili e modulabili

L’abitacolo si può adattare a varie esigenze, grazie al layout flessibile. È possibile ruotare una fila di sedili per creare un salotto mobile, dove intrattenere gli amici, o un ufficio, per tenere riunioni di lavoro. In questi casi torna utile il tavolo a scomparsa, disponibile all’occorrenza. Per la definizione degli interni della Zeekr M-Vision, i progettisti hanno tratto ispirazione dal design dei mobili. Altoparlanti e prese d’aria sono stati nascosti. Ridotta all’osso la presenza dei pulsanti. Ne deriva un look pulito e minimalista dell’abitacolo.