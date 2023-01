Yangwang U8, l’off-road elettrico che strizza l’occhio alla Defender

L’industria automobilistica cinese sta facendo passi da giganti per quanto riguarda il settore delle auto elettriche, decisamente meno se parliamo di design automobilistico. Questa situazione viene descritta alla perfezione dalla nuova e rivoluzionaria (a livello tecnico e tecnologico) Yangwang U8, off road 100% elettrico dalle grandi dimensioni sviluppato dal colosso cinese BYD (Build Your Dream) che si distingue pe runa tecnologia a dir poco sofisticata e per la sua somiglianza verso un’icona britannica.

Yangwang U8: lo stile ricorda la Defender

Partiamo proprio dal design squadrato della U8 che senza ombra di dubbio ricorda molto da vicino le forme della nuova Land Rover Defender, cosa che all’estero potrebbe portare più di un problema alla BYD, visto che già in passato ci sono state dispute legali tra case cinesi e il Gruppo Jaguar Land Rover. Ricordiamo il caso della “Landwind X7”, la cui fortissima somiglianza con la Evoque aveva spinto le autorità all’imposizione del divieto di vendita e alla sospensione della produzione della vettura. In ogni caso, se non ci dovessero essere intoppi, la Yangwang U8 potrebbe arrivare in Italia nel corso di quest’anno.

Yangwang U8: tanto spazio e tecnologia

Per quanto riguarda le dimensioni, la U8 raggiunge i 5,3 metri di lunghezza, quasi quanto i 5,36 metri della Defender 130 con 8 posti, mentre il passo è di ben 3,5 metri. Considerando le dimensioni, ci aspettiamo un’abitabilità degna do nota, anche se ancora il Costruttore non ha diffuso particolari informazioni in merito agli interni. Le uniche informazioni parano di una plancia caratterizzata da un ampio display dedicato alla strumentazione digitale e un infotainment sofisticato che può essere gestito da un altrettanto ampio display centrale.

Quattro motori elettrici

A stupire però è la meccanica ecosostenibile di questo sofisticato veicolo che prevede un powertrain 100% elettrico composto da ben quattro unità collegate rispettivamente ad ogni ruota del veicolo. Ogni motore dovrebbe vantare una potenza di 220-240 kW e una coppia di 320-420 Nm (oltre 1100 CV di potenza complessivi), la batteria dovrebbe essere le classiche Blade Batteries al litio-ferro-fosfato (LFP), mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h sarà sotto la soglia dei 3 secondi, nonostante le importanti masse in gioco.

Impermeabile all’acqua

Le caratteristiche speciali di questo veicolo però non finiscono qui: la U8 vanta infatti la possibilità di girarsi sul posto proprio come un carro armato e la possibilità di muoversi lateralmente proprio come un granchio (crab mode). Come se non bastasse, la vettura vanta un corpo totalmente impermeabile (standard IP68) cosa che le permette di attraversare fiumi senza batter ciglio e di non temere nessun ostacolo, anche perché grazie al suo corredo tecnologico riuscirebbe a raggiungere i 120 m/h anche con una gomma completamente sgonfia.

Prezzi e debutto

Anche se non sono ancora stati diffusi i tempi di commercializzazione, è probabile che la vettura possa arrivare in Europa e in Italia entro il 2023, mentre il prezzo di listino, secondo i primi rumors, in Cina dovrebbe essere al di sotto dei 140mila euro.