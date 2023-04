XPeng G6: debutta al Salone di Shanghai 2023 un nuovo SUV coupé elettrico [FOTO]

XPeng ha sfruttato il Salone di Shanghai 2023 per presentare il suo quinto modello completamente elettrico con il nome di XPeng G6. Si tratta di un SUV coupé ed è il primo EV ad essere basato sulla nuova piattaforma SEPA2.0.

Con questo veicolo, la casa automobilistica cinese offre un abitacolo smart, il supporto alla ricarica super veloce e diverse caratteristiche per prestazioni superiori. Sarà equipaggiato con l’ultima suite XNGP ADAS, prima di arrivare alla guida autonoma completa.

Secondo XPeng, il nuovo G6 è stato creato per le giovani generazioni e propone un design elegante e futuristico per soddisfare le esigenze dei clienti, proponendo maneggevolezza reattiva, ampio spazio interno, comfort e servizi di intrattenimento.

Il pacco batterie è integrato nel corpo vettura

Il nuovo XPeng G6 è basato sulla piattaforma SiC a 800V con batteria 3C. Il suo particolare corpo in alluminio ha permesso di integrare direttamente la batteria CIB. XPeng prevede che questo rivoluzionario modello stabilirà nuovi parametri di riferimento nel segmento dei SUV elettrici a batteria di medie dimensioni in termini di affidabilità, autonomia, manovrabilità e comfort.

A bordo è presente il super computer centrale X-EEA 3.5 e il controllo di dominio che aumentano la velocità di interconnessione, fornendo tanta potenza per la suite XNGP di sistemi avanzati di assistenza alla guida e per l’abitacolo smart.

Assicura fino a 755 km di autonomia

Il G6 è dotato della tecnologia 800V+3C che permette di raggiungere fino a 755 km di autonomia con una singola ricarica. Parliamo di un aumento di 71 km rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, riesce a guadagnare 300 km di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

Tutte le varie tecnologie adottate su questo SUV coupé elettrico sono state progettate per soddisfare i più elevati standard di sicurezza in Europa, Nord America e Cina. Inoltre, il telaio è stato ottimizzato da un team di professionisti tedeschi per esaltare le prestazioni sportive.

Offre un coefficiente di resistenza aerodinamica molto basso

Il nuovo modello propone linee eleganti derivate dalla meccanica dei fluidi, che offrono un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,248. Gli sbalzi anteriori e posteriori corti prevedono un controllo eccellente senza compromettere lo spazio mentre il suo passo di 2890 mm offre tanto spazio al suo interno.

Il baricentro basso di 540 mm e la distribuzione dei pesi 50:50 assicurano una migliore aerodinamica e velocità di controllo in curva. È presente anche un tetto dal particolare design che offre ampio spazio per la testa. Quest’ultimo, apribile e panoramico, misura oltre 2 m².

All’interno dell’XPeng G6 troviamo un volante in pelle Nappa di nuova concezione, delle bocchette d’areazione controllate elettronicamente e un ampio display touch da 15 pollici che permette di gestire diverse funzionalità.

Nel complesso, il SUV coupé elettrico offre un comfort avvolgente nell’abitacolo, supportato da sedili ergonomici. Quelli anteriori offrono ventilazione, riscaldamento, funzione memoria e di benvenuto e sono regolabili.