WRC, Sardegna: Toyota trionfa con una doppietta

Il mondiale rally (WRC) è sbarcato in terra italica per l’emozionante Rally Italia Sardegna dove Toyota sbaraglia la concorrenza conquistando una doppietta. Sébastien Ogier al volante della sua Yaris ha portato a casa la sua terza vittoria in questa stagione, frutto di una gara praticamente perfetta. Sul secondo gradino del podio troviamo l’altro pilota della Toyota, Elfyn Evans, mentre al terzo posto si posiziona la Hyundai di Thierry Neuville.

Come accennato in precedenza, Ogier ha portato a termine una gara incredibile, dove classe e bravura del campione francese l’hanno fatta da padrone. La giornata di venerdì è stata chiusa da Ogier in terza posizione nonostante la partenza svantaggiata. Sabato, Ogier, è salito prepotentemente al comando, mentre domenica ha siglato il suo dominio con una vittoria netta e una gestione impeccabile del vantaggio accumulato nelle ultime quattro tappe.

A margine della gara, ha commentato:

Questo è per noi un weekend incredibile, non ci aspettavamo una prestazione così in Sardegna, la doppietta è un risultato fantastico per la squadra. Sono soddisfatto perché siamo riusciti a trovare un feeling migliore con la macchina e reagire dopo il Portogallo. Peccato per la Power Stage, abbiamo commesso un piccolo errore, ma abbiamo comunque preso due punti bonus che fanno bene alla classifica. Se riusciremo a mantenere questo ritmo, potremo essere fiduciosi.

Una sorpresa arriva da Kalle Rovanpera, giovane pilota in grado di conquistare tre punti bonus grazie al miglior tempo ottenuto nella Power Stage, mentre ricordiamo che venerdì era stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico, proprio quando si trovava in seconda posizione. A questo punto Toyota può vantare ben 49 punti di vantaggio sulla Hyundai, quest’ultima dovrà invece trovare nuovi spunti e sperare su Neuville che risulta ancora matematicamente in lotta per la vittoria del campionato.