WRC 2021, Monte-Carlo: Evans al comando dopo la seconda giornata

Elfyn Evans tira fuori gli artigli e azzanna la classifica del Rallye di Monte-Carlo, agguantando la prima posizione provvisoria della classifica dopo le prove speciali del venerdì. Il pilota della Toyota guida la graduatoria con un vantaggio di 7”4 su Sebastien Ogier e di 25”3 su Ott Tanak, che fino a ieri si trovava al comando del “Monte”. Nella Top-5 si trovano anche Kalle Rovanpera e Thierry Neuville, che inseguono il leader con un distacco di circa un minuto. Ma non sono mancate le sorprese fino a qui.

Pomeriggio rocambolesco

Ogier è stato il vero protagonista della mattinata del Monte-Carlo, il campione del mondo in carica si era guadagnato la testa della corsa, ma un passo falso nella Prova Speciale 6 ha permesso al gallese della Toyota di sopravanzarlo. Ogier infatti è stato protagonista di una sfortunata foratura costata 34”7 e la vetta della classifica, tuttavia non si è perso d’animo e ha inflitto 16” alla Toyota di Evans nella seguente prova sepciale. Negative le prestazioni delle Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville nella PS7, rimasti rispettivamente a 20” e 14” e scavalcati dallo stesso Ogier e da Rovanpera. Lo stesso talento finalndese, Rovanpera, ha avuto un pomeriggio non troppo brillante, finendo per campi all’inizio della PS6, nella quale ha perso 47”5, tuttavia è stato poi l’unico, insieme a Dani Sordo, a tenere il passo di uno scatenato Ogier nella PS7, perdendo solo 4”6. Domani ci sarà un’altra impegnativa giornata, in cui i piloti dovranno percorre una distanza di 57,10 km cronometrati.

Classifica dopo la giornata di venerdì