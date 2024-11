Wrangler 4xe Willys ’41: un omaggio all’iconica tradizione Jeep

La Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 è il tributo perfetto alla storica Willys MB del 1941, il SUV che ha definito la reputazione del marchio Jeep. Con una combinazione di design iconico e tecnologia avanzata, questa edizione speciale reinterpreta il passato per guidare il futuro.

Un design che evoca la storia

Ispirata al concept Jeep ’41 presentato al celebre Easter Jeep Safari del 2022, la Wrangler 4xe Willys ’41 sfoggia un colore verde militare unico, un chiaro richiamo alle origini della Willys MB. Gli esclusivi cerchi in alluminio da 17 pollici e gli aggressivi pneumatici all-terrain da 33 pollici aggiungono un tocco moderno alla robustezza storica.

Le decalcomanie sul cofano, rifinite in Drab Blue, richiamano l’estetica delle stencil originali usate dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo omaggio visivo si estende anche ad altre decalcomanie ispirate all’iconografia militare, mantenendo vivo lo spirito robusto e funzionale che ha reso la Willys MB una leggenda.

Interni raffinati e funzionali

All’interno, la Wrangler 4xe Willys ’41 mescola elementi di design Heritage con funzionalità moderne. I sedili in tessuto marrone chiaro e gli inserti in verde oliva evocano l’estetica dell’epoca, mentre il medaglione del cambio ‘41 aggiunge un tocco esclusivo. La capote in tela marrone chiaro, disponibile in opzione, enfatizza ulteriormente lo stile retrò, offrendo al contempo la libertà di guida all’aria aperta.

Tecnologia ibrida plug-in avanzata

Sotto il cofano, il sistema ibrido plug-in esclusivo per la categoria combina un motore a benzina turbo da 2,0 litri con due motori elettrici e un pacco batterie ad alta capacità. Questo setup garantisce un’efficienza di 49 MPGe, fino a 21 miglia di autonomia completamente elettrica e prestazioni fuoristrada superiori. Con un’impronta ecologica ridotta, la Wrangler 4xe è la PHEV più venduta in America per il terzo anno consecutivo.

Un omaggio al passato

Bob Broderdorf, vicepresidente senior di Jeep Nord America, sottolinea: “La Wrangler 4xe Willys ’41 celebra la nostra tradizione, spingendo al contempo i confini dell’innovazione.” Questa edizione speciale non solo rende omaggio alla Willys MB, ma dimostra anche come Jeep continui a evolversi, rispettando la sua eredità.

Prezzo e disponibilità

La Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 del 2025 è disponibile a partire da 59.930 dollari. Gli ordini sono aperti e le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno.