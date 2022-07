Wolf Rigs Patton, l’inarrestabile camper su base Hummer H1

L’Hummer H1 è uno dei veicoli off-road più duri e puri di sempre, per molti anni infatti è stato anche in dotazione all’esercito americano che lo ha utilizzato in guerre e operazioni militari in tutto il globo. Ora, questo inarrestabile 4×4 è diventato la base di uno speciale camper che promette di essere unico nel suo genere.

L’Hummer H1 diventa un camper

Battezzato Wolf Rigs Patton, questo speciale campervan su base H1 è stato studiato per una clientela particolarmente esigente che ama vivere avventure e vacanze outdoor, raggiungendo posti che risulterebbero a dir poco inaccessibili ad altri camper.

Hummer H1: tutti i confort di una casa viaggiante

Realizzato dal preparatore americano Wolf Rigs, il Patton sfrutta telaio e scocca realizzati in alluminio, mentre il corpo vettura è alto da terra ben 40 centimetri da terra, inoltre il veicolo vanta una trasmissione specifica. All’interno del camper troviamo confort e gadget da campervan di prima classe, a partire dal letto full size, passando per una doccia davvero spaziosa.

Letto king size e toilette rialzata

Nella zona posteriore troviamo una gigantesca area di stoccaggio chiamata a stivare vari accessori, come ad esempio una scala, una grande ruota di scorta e un serbatoio di propano. Sempre in questa zona del veicolo troviamo il bagno con toilette rialzata, per risparmiare spazio, e la già citata doccia. Sopra i sedili anteriori invece trova posto il letto king size che promette “sogni d’oro” ai due fortunati ospiti. Non manca l’illuminazione a soffitto, le finestre e un lucernario. Come se non bastasse troviamo anche una zona giorno a forma di “L” , caratterizzata da un lato dalla presenza del piano cottura a due fornelli, mentre sull’altro troviamo il lavello e un frigo con congelatore.