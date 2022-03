Hummer H1 X3: per lo sceicco è tre volte più grande dell’originale [Video]

L’Hummer H1 X3 non è uno step evolutivo del celebre fuoristrada americano. Si tratta, invece, di un esemplare unico figlio dei gusti eccentrici dello sceicco Hamad bin Hamdan Al Nahyan, che possiede la più grande collezione al mondo di veicoli 4×4, con 718 mezzi a sua disposizione nel 2020 (ora potrebbero essere di più). L’aggiunta del codice X3 alla sigla standard indica il moltiplicatore dimensionale, perché questo “bestione” è tre volte più grande dell’Hummer H1 di serie.

Chi ha visto quest’ultimo dal vivo, sa quanto è imponente, ma accanto alla versione gigante voluta dal notabile arabo sembra un giocattolo per bambini. Del resto è come se fosse una replica in scala. Non oso immaginare la figura che farebbe al suo fianco un’utilitaria, grande quanto un panino nel rapporto volumetrico. L’Hummer H1 X3 è lungo 14 metri, largo 6 metri e alto 6.6 metri. Pensare che un oggetto del genere possa circolare normalmente su strada è fuori da ogni logica.

Si tratta di un veicolo inguidabile, che per spostarsi ha bisogno della scorta, come accade ai mezzi destinati ai trasporti eccezionali. Il semplice trasferimento dalla casa dello sceicco al suo principale museo (l’OffRoad History Mudeum di Al Madam) è stato “terrificante”. Per manovrare questo colosso della strada occorrono più persone, costrette a fare i conti con una manovrabilità impossibile e con una visuale altrettanto difficile.

Poco importa: al ricco proprietario va bene così. Si vede che gli piace stupire gli altri con simili stravaganze. L’Hummer H1 X3 è spinto da quattro motori diesel. Il suo abitacolo si sviluppa su due piani. Come in una piccola abitazione, ci sono anche il bagno e la cucina. Direi che questo folle veicolo non è adatto per recarsi ad un concerto di musica classica o ad un evento elegante. Lo stesso può dirsi per altri “giocattoloni” della collezione dello sceicco, che potrete ammirare in questo video Instagram.

Fonte | Autoevolution

Photo credits: Instagram /Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan