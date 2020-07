Hummer H1: il nuovo tuning by Mil-Spec

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 8 luglio 2020

Il tuner americano, Mil-Spec, ha trasformato un Hummer H1 in un mostro da 507 CV e 1.356 Nm di coppia. La meccanica è stata affinata, così come sono state aggiunte rifiniture preziose

Il mito si prepara a tornare, per i tanti appassionati del Marchio a stelle e strisce, l'Hummer riprenderà vita in forma ufficiale tramite le sembianze di un pick-up elettrico da 1.100 CV di potenza. Nel frattempo però l'entusiasmo verso questo Brand ha portato il tuner americano Mil-Spec a mettere mano a un modello H1, sviluppando una versione che ha raggiunto lo straordinario prezzo di 267.000 dollari. Come mai una cifra così elevata? La risposta è presto detta, sotto al cofano si nasconde un mostruoso motore diesel da 6,6 litri Duramax capace di sviluppare una potenza di ben 507 CV e una coppia da capogiro che si attesta sui 1.356 Nm. Ma è sulla meccanica che sono stati fatti i lavori principali.



Le caratteristiche

Gli assali della trasmissione sono stati ridisegnati e rivisti, la stessa sorte è toccata ai supporti per il motore che sono stati sviluppati appositamente per questo modello. L'impianto frenante è stato adeguato alla nuova super potenza e per questo la scelta è ricaduta su un nuovo sistema con pinze Wilwood a sei pistoni. Mil-Spec ha deciso anche di raddoppiare il volume del serbatoio aggiungendo una seconda zona di carico, tanto da avere a disposizione ben 114 litri che vengono addizionati allo standard previsto dalla fabbrica. Un cambio è stato fatto anche al comparto ruote, che sono adesso da 20''. Il pacchetto è completato da una gabbia metallica, hardtop e tanti dettagli che impreziosiscono un abitacolo con rifiniture di un certo pregio. Ad esempio, il voltante in metallo è stato rivestito in pelle, mentre per questo H1 è stato scelto un sistema audio dedicato ed una cornice personalizzata alla strumentazione di bordo. Uno dei grossi problemi di questo veicolo, non è solo il prezzo fuori dalla portata di molti, ma è la tiratura più che limitata, dato che ne è stato prodotto un solo esemplare su specifica richiesta di un cliente.