La casa automobilistica svedese Volvo introduce sul mercato la nuova EX30 Cross Country, una versione ottimizzata per l’off-road della sua compatta SUV elettrica. Questo modello, già disponibile per gli ordini online a partire da 54.400 euro, mira a soddisfare gli appassionati di avventure all’aperto.

Vocazione offroad

La vocazione per il design offroad è evidente grazie a numerosi interventi estetici e strutturali. L’assetto rialzato e i robusti cerchi da 19 pollici, con l’opzione di montare ruote da 18 pollici con pneumatici all-terrain, donano al veicolo un aspetto più audace. Le protezioni skidplate, i passaruota in plastica e i dettagli in nero opaco, tra cui una stilizzazione del monte Kebnekaise sulla griglia anteriore, completano il carattere avventuroso del mezzo.

All’interno, la EX30 Cross Country conserva il minimalismo distintivo del marchio. L’abitacolo è dominato da un ampio display verticale che gestisce l’infotainment basato su Google. Una soundbar integrata sostituisce i tradizionali altoparlanti nelle portiere, ottimizzando gli spazi interni e migliorando la praticità.

Volvo EX30, genietto da fuoristrada

Le prestazioni si posizionano ai vertici della categoria, grazie a un sistema di propulsione elettrica dual-motor capace di erogare 428 CV. La trazione integrale, combinata con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, si unisce a un’eccezionale autonomia di 427 km, resa possibile dalla batteria da 69 kWh. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% della capacità in soli 26 minuti.

Per gli amanti delle attività outdoor, Volvo propone il pacchetto opzionale Cross Country Experience, che include pneumatici specifici per il fuoristrada, paraspruzzi e soluzioni per il trasporto sul tetto. Con dimensioni compatte di 4,23 metri e una capacità di carico variabile tra 318 e 904 litri, questa SUV elettrica rappresenta una scelta versatile per chi desidera un veicolo ecologico ma capace di affrontare anche i percorsi più impegnativi.