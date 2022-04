Volvo: arrivano le colonnine hpc ad Autostar Roma

Volvo mira a ridurre le emissioni di Co2 entro il 2025 per diventare ad impatto zero nel 2040. Ovviamente, l’elettrificazione è alla base di questo processo, perché la sostenibilità è uno dei pilastri della strategia della Casa scandinava. Dal 2039 ci sarà la svolta elettrica della gamma che sarà esclusivamente a batteria e non avrà più motori termici.

C40 Recharge un modello all’avanguardia

Il nuovo corso di Volvo è ben rappresentato dalla nuova C40 Recharge con 408 CV, due motori elettrici, ed uno 0-100 km/h coperto in 4,7 secondi. Il SUV coupé in questione può contare su un pacco batterie da 80 kWh che si ricarica al 90% in 40 minuti mediante le colonnine hpc a 150 kW. La vettura è già protagonista del servizio di car sharing Elec3city a Milano.

Colonnine hpc nelle concessionarie Volvo

Chiaramente, le stazioni di ricarica sono fondamentali per diffondere le auto elettriche e nella concessionaria Autostar in via Flaminia, a Roma, arrivano le colonnine hpc a 180 kW per i clienti Volvo e non. La potenza non è un dettaglio perché questa tipologia di colonnine consente di abbreviare le soste. Il progetto, presentato nell’autunno 2021, mira a coprire più di 15 autostrade con 30 stazioni ultrafast nei punti vendita del Brand.

Le stazioni Volvo dovranno sfruttare energia derivata da fonti rinnovabili, e la prima powerstop, questo il nome dei punti di ricarica Volvo, è stata aperta a Milano, poi le colonnine della Casa scandinava sono arrivate a Perugia, a Bologna, a Ferrara, a Verona, a Bolzano, a Civitanova Marche, ed ora a Roma.

Ad oggi sono state effettuate 960 ricariche dai punti di approvvigionamento energetico che fanno capo al marchio scandinavo, per un totale 17.600 kWh ricaricati ad un costo che è, e rimarrà, di 0,35 centesimi di euro a KWh grazie alla card Plugsurfing. Nello specifico l’impianto, gestito da Duferco, può erogare fino a 180 kW di potenza e presto arriverà anche nei punti vendita di Ravenna e Frosinone.