Volvo ELEC3City, l’innovativo servizio di car-sharing di quartiere

Un servizio di car-sharing di quartiere, nel centro di Milano, che mette a disposizione auto premium a zero emissioni, il tutto proposto ad un prezzo più che competitivo. E’ questa in sintesi la descrizione del nuovo ELEC3City, l’innovativo servizio di car-sharing di quartiere per privati e aziende, realizzato da Volvo Car Italia e inaugurato oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Volvo Studio di Milano alla presenza del Sindaco, Beppe Sala. Realizzato dalla divisione italiana di Volvo in collaborazione con COIMA, ELEC3City mette a disposizione nel centralissimo quartiere di Portanuova, immerso tra i grattacieli della City di Milano, una lussuosa e tecnologica flotta di XC40 full electric a cui è possibile accedere rapidamente e comodamente tramite una specifica app.

Il futuro è elettrico

Si dice sempre che utilizzare l’auto in città è complicato ed è fonte di problemi e di inquinamento. Con il progetto ELEC3City vogliamo dimostrare che può essere vero il contrario,” ha affermato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. Che ha aggiunto: “La nostra strategia legata alla mobilità elettrica favorisce l’integrazione fra auto e città. Oggi abbiamo attivato il primo car-sharing elettrico di quartiere in grado di dare una risposta concreta alle sfide di mobilità dei privati e delle aziende che si muovono in ambito urbano e non solo. Un servizio facile e immediato, che è anche una risposta al generale aumento dei costi di energia e trasporti. In questo senso ELEC3City guarda con attenzione alla nuova figura del Mobility Manager, chiamato a garantire l’efficienza della mobilità aziendale in termini di costi e di abbattimento delle emissioni di CO2. E anche su questo fronte ELEC3City da una risposta concreta, valutabile in tonnellate di CO2 risparmiate. Sulla Sostenibilità manteniamo le promesse e il nostro impegno incondizionato.”

A disposizione 15 Volvo XC40 Recharge 100% elettriche

Per muoversi in auto in città in maniera facile e senza emissioni nocive, può scegliere una delle 15 Volvo XC40 Recharge Single Motor full electric proposte dal servizio di sharing. Questo SUV 10% elettrico vanta una potenza di 231 CV e un’autonomia pari a 423 Km. Le vetture si trovano nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova e una serie di segnali realizzati espressamente guidano con estrema facilità il pubblico.

Un’app semplice e intuitiva

E’ possibile accedere al servizio in maniera facile e intuitiva tramite l’uso di una specifica app scaricabile dagli store iOS e Android. Le auto possono essere affittate per un tempo che va da 30 minuti a più giorni. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applica la tariffa giornaliera, estremamente vantaggiosa. Il servizio supera il semplice concetto di car-sharing e non prevede di fatto il drop-off dell’auto (che va dunque sempre riconsegnata nel parcheggio di ELEC3City dove è stata presa). Le tariffe partono da 25 centesimi al minuto e arrivano a 50 euro per tutta la giornata di noleggio.