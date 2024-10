La Volkswagen Tayron si prepara a fare il suo debutto sul mercato europeo, sostituendo la Tiguan Allspace, la versione allungata del noto SUV tedesco. Già conosciuta in Cina, la Tayron destinata all’Europa verrà prodotta nello storico impianto di Wolfsburg, in Germania. Disponibile in configurazioni a cinque o sette posti, la Tayron si presenta con una gamma di motorizzazioni che include anche una variante plug-in hybrid, capace di offrire oltre 100 chilometri di autonomia in modalità elettrica.

Design e dimensioni della Volkswagen Tayron

Con una lunghezza di 4.770 mm, la Volkswagen Tayron si colloca tra la più grande Volkswagen Touareg (4.902 mm) e la più compatta Tiguan (4.539 mm). Il design riprende l’estetica dell’ultima generazione di Tiguan, con alcune differenze che ne sottolineano l’identità. Tra queste, si notano i fari LED Plus di serie nelle versioni Elegance e R-Line, mentre i fari HD Matrix IQ.Light derivati dalla Touareg sono disponibili come optional. Quando le luci sono accese, la griglia frontale si illumina con un elegante listello luminoso che si estende fino alle luci diurne a LED.

Interni e confort a bordo

La plancia della Volkswagen Tayron si distingue per un design orizzontale e pulito, dominato dal Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici e da un touchscreen centrale da 12,9 pollici per l’infotainment. Questo sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, garantendo un’esperienza di connessione completa.

Gli interni offrono maggiore spazio per i passeggeri della seconda fila, ideale per i viaggi lunghi. Nella versione a sette posti (non disponibile con la trazione ibrida plug-in), la seconda fila può essere ribaltata con la funzione Easy-Entry, facilitando l’accesso alla terza fila. Quest’ultima ospita due sedili singoli a regolazione elettrica, ripiegabili nel bagagliaio quando non in uso.

Capacità di carico e versatilità

La Volkswagen Tayron si adatta a diverse esigenze di spazio, con una capacità di carico che varia in base alla configurazione. La versione a sette posti offre 345 litri di spazio nel bagagliaio, che può arrivare a 850 litri abbattendo la terza fila e fino a 1.905 litri abbattendo anche la seconda. La versione a cinque posti dispone di 885 litri di capacità (705 litri per la plug-in hybrid) e arriva fino a 2.090 litri con la seconda fila ribaltata (1.915 litri per la eHybrid).

Motorizzazioni

La Volkswagen Tayron sarà proposta con una vasta gamma di motori. Tra le opzioni disponibili, si trovano due versioni plug-in hybrid (eHybrid da 204 e 272 CV), capaci di superare i 100 chilometri in modalità elettrica, e un motore mild hybrid da 1.5 eTSI con 150 CV e trazione anteriore. Per chi preferisce i motori tradizionali, ci sono due motori turbo a benzina da 2.0 TSI (204 e 265 CV con trazione integrale 4Motion) e due versioni turbodiesel da 2.0 TDI (150 CV a trazione anteriore e 193 CV a trazione integrale). Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico DSG a 7 marce, con un eDSG a 6 rapporti per le varianti plug-in.

Sistemi di assistenza alla guida avanzati

La Tayron introduce l’ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida, incluso il Dynamic Chassis Control (DCC) Pro, che permette una regolazione precisa dell’assetto in base alle condizioni della strada. Il pacchetto di assistenza include anche il Park Assist Pro con funzione Memory, capace di registrare le ultime manovre di parcheggio per ripeterle automaticamente. Grazie al sistema Remote Parking, è possibile gestire le manovre di parcheggio da remoto tramite smartphone, anche quando si è fuori dall’auto.