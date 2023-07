Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition: nuova versione speciale per i 40 anni della GLI [FOTO]

In occasione del 40° anniversario della Jetta GLI, Volkswagen ha annunciato l’arrivo di un’edizione molto speciale con il nome di Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Sarà disponibile esclusivamente nel mercato nordamericano.

VW si distingue per celebrare questo importante traguardo presentando una nuova interpretazione della Jetta GLI, definita come una “GTI con bagagliaio”. La special edition mostra un’estetica distintiva con colorazioni esterne Pure White, Pure Gray o Rising Blue, impreziosite da dettagli neri come calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere.

A queste si aggiungono una griglia nera, uno spoiler nero e dei cerchi in lega neri da 18”, arricchiti da inserti rossi e badge speciali.

Presenta diversi dettagli esclusivi all’interno

L’interno della nuova Jetta GLI 40th Anniversary Edition non è da meno. Sedili rivestiti di un particolare tessuto con particolari rilievi si distinguono per la cucitura rossa a contrasto e le sezioni centrali uniche con un motivo a griglia. Il costruttore tedesco sottolinea che ogni veicolo ha un suo pattern unico, rendendo ogni esemplare una sorta di one-off.

I dettagli esclusivi all’interno includono portabicchieri con accenti GLI e 1984, il badge 40 sul volante e l’inconfondibile logo GLI 40 sulle soglie sottoporta e sui tag dei sedili rossi.

Saranno prodotti solo 1984 esemplari

Sotto il cofano, la Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition nasconde un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri che eroga 231 CV di potenza e 349 Nm di coppia massima. Tra le sue caratteristiche troviamo ammortizzatori adattivi, differenziale a slittamento limitato e impianto di scarico sportivo.

Il nuovo modello celebrativo sarà disponibile in sole 1984 unità negli Stati Uniti. La produzione è già iniziata e le prime consegne avverranno questa estate. Il prezzo di partenza è di 28.085 $ (25.386 €).