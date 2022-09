Volkswagen ID.4 Pro 4Motion: il prezzo dell’elettrica integrale

La Casa di Wolfsburg introduce la nuova Volkswagen ID.4 Pro 4Motion, variante a trazione integrale dell’elettrica di ID.4 che viene proposta alla clientela a partire da 56.500 euro. La Pro 4Motion, seconda versione a trazione integrale della gamma ID.4 dopo la variante GTX, si caratterizza per una potenza complessiva di 265 CV scaturita da due motori elettrici, istallati rispettivamente sui due assi per ottenere una trazione di tipo integrale.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion: ricca dotazione

La ID.4 Pro 4Motion monta di serie cerchi in lega da 19 pollici, mentre a richiesta si possono avere come da 20 o addirittura da 21 pollici, inoltre tutti i modelli vantano un particolare design aerodinamico studiato per ottimizzare consumi ed emissioni. L’impianto frenante comprende dischi anteriori da 358 mm e tamburo per quelli posteriori. Tra le possibilità di personalizzazione segnaliamo il pacchetto Sport, che arricchisce la vettura con un assetto ribassato di 15 millimetri, lo sterzo progressivo (rapportatura variabile tra 15,9:1 e 14,5:1), mentre se si opta per il pacchetto Sport Plus si ottiene anche l’assetto adattivo DCC.

Tra i sistemi ADAS disponibili di serie segnaliamo: cruise control adattivo, sensori di parcheggio, riconoscimento della stanchezza del conducente, frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, mantenitore attivo della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e sistema Car2X.

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion: due motori e trazione 4×4

Come accennato in precedenza, l’elettrica teutonica monta un motore da 150 kW sull’asse posteriore e uno da 80 kW sull’asse anteriore che erogano una potenza complessiva di 265 CV. Entrambe le unità elettriche sono alimentate da un pacco batterie agli ioni di litio da 77 kWh che promette un’autonomia di 514 km (omologazione WLTP). Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. La capacità di carico raggiunge i 1.400 kg, ovvero ben 200 kg più della Pro Performance. L’elettrica tedesca sopporta una capacità di ricarica massima di 135 kW che permette di passare dal 5 all’80% della carica in circa 36 minuti.

Prezzi

La nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION viene offerta ad un prezzo che parte da 57.600 euro.