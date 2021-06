Volkswagen ID.4 GTX in anteprima al Milano Monza Motor Show

Anche Volkswagen, tra le altre Case automobilistiche presenti, parteciperà quest’anno alla prima edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show.

Lo stand della Marca in Piazza del Duomo ospiterà l’anteprima nazionale del SUV 100% elettrico a trazione integrale ID.4 GTX che sarà poi esposta anche in Via Mercanti, a poche centinaia di metri, insieme alla compatta ID.3. Davanti al Castello Sforzesco, Piazza Castello ci sarà invece l’area dedicata alle vetture elettriche e ibride. Qui, i visitatori potranno prenotare nella massima sicurezza un test drive delle ID.3 e ID.4, i primi membri della famiglia basati sulla piattaforma modulare MEB di Volkswagen.

La ID.4 GTX

La Volkswagen ID.4 GTX è la variante di vertice a trazione integrale della gamma ID.4, il primo SUV 100% elettrico di Wolfsburg e la prima elettrica “globale” della Marca. La sigla GTX è sinonimo di sportività e identificherà la famiglia sportiva delle elettriche. Dotata di due motori, uno sull’asse posteriore e uno sull’anteriore, la ID.4 GTX eroga una potenza complessiva di 220 kW (299 CV), che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e di raggiungere la velocità massima limitata elettronicamente di 180 km/h.

La trazione integrale si basa su un’architettura completamente inedita, in cui non esiste alcun collegamento meccanico tra i due assi. La gestione delle quattro ruote motrici si basa su un sistema di controllo intelligente che decide come ripartire la coppia tra i due motori elettrici in modo da ottenere sempre il massimo in termini di efficienza, dinamica e stabilità di guida. La batteria da 77 kWh di capacità netta garantisce un’autonomia WLTP fino a 480 km.

Il prezzo di listino della ID.4 GTX è di 54.650 Euro, cui vanno sottratti gli incentivi all’acquisto statali e gli eventuali contributi locali.