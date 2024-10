Volkswagen ID. Buzz GTX sbarca al cinema con “Venom: the last dance”

La Volkswagen ID. Buzz, discendente del leggendario VW T1, è pronta a planare in tanti mercati importanti. Proprio in questo periodo di lancio, si sta facendo un nome anche a Hollywood: la Volkswagen ID. Buzz GTX apparirà in “Venom: The Last Dance” della Sony Pictures, un cinecomic attualmente nelle sale cinematografiche italiane.

La versione più cattiva del van di Volkswagen

Un duo forte e dinamico, il nuovo ID. Buzz GTX si presenta come il modello più potente della serie, di fatto il più potente bus VW di produzione di tutti i tempi. Con un gruppo propulsore da 250 kW (340 CV), l’ID. Buzz GTX accelera da fermo a 100 km/h in 6,5 secondi. Come si addice, l’ID. Buzz viene “Venomizzato” in un ruolo completamente nuovo: vediamo il personaggio principale Eddie Brock e Venom avvicinarsi al veicolo e trasformare l’ID. Buzz rossa in una potente GTX nera, proprio come Venom. Un prodigio del cinema e un simpatico escamotage commerciae.

Il film al cinema

Adesso diamo qualche informazione sulla pellicola “Venom: The Last Dance“: Tom Hardy ritorna nei panni di Venom, uno dei personaggi più grandi e complessi della Marvel, per l’ultimo capitolo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga e, braccati da entrambi i loro mondi e con una rete che si avvicina, il duo è costretto a una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom ed Eddie.

Venom: The Last Dance vede protagonisti Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Stephen Graham, Peggy Lu e Alanna Ubach. Il film è diretto da Kelly Marcel da una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker. Sicuramente gli appassionati del genere correranno nelle sale a scoprire questo film, notando anche la bella ID.Buzz GTX.