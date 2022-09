Svelata a marzo di quest’anno, la nuova versione elettrica del noto Multivan di Volkswagen, si appresta a sbarcare sul mercato. La Casa tedesca ha infatti svelato, in queste ore, i prezzi della Volkswagen ID.Buzz. Si tratta di un modello che si unisce alla crescente famiglia ID di veicoli elettrici del Marchio tedesco, un furgone che cerca di reinterpretare l’iconico e classico T1 per adattarlo ai nuovi tempi. Tempi marcati dall’elettrificazione.

Motore, batteria e tempi di ricarica

La nuova Volkswagen ID.Buzz è infatti disponibile con un unica motorizzazione elettrica al 100%. Il powertrain è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 82 kWh (77 kWh netti) il cui scopo principale è alimentare il propulsore a magneti permanenti da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia massima. La configurazione del treno motore è a trazione posteriore e il motore elettrico è integrato nell’asse posteriore. La velocità massima è limitata elettronicamente a 145 km/h e l’autonomia dichiarata, con una sola ricarica, è di 450 km. Per ottimizzare il rendimento della batteria in inverno, il sistema è dotato di una pompa di calore per mantenere la temperatura ai livelli funzionali. I tempi di ricarica variano a seconda della presa utilizzata. In una stazione di ricarica rapida DC il nuovo ID. Buzz può ricaricarsi fino a 170 kW. In tal caso, la batteria va dal 5 all’80% in soli 30 minuti. È inoltre possibile utilizzare un punto di ricarica in corrente alternata da 11 kW e sfruttare la tecnologia Vehicle-to-Home, che consentirà di trasmettere l’elettricità che non serve alla rete domestica.

I prezzi della Volkswagen ID.Buzz: Due Allestimenti

La nuova Volkswagen ID.Buzz viene offerta con due allestimenti: Pro e Pro+.

L’allestimento base ID.Buzz Pro comprende, di serie, un equipaggiamento già molto ricco. Tra gli accessori a disposizione troviamo: cerchi in lega “Tilburg” di 19”, in nero, superficie tornita lucida, cruise control adattivo, il fronte assist con frenata di emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica, i sensori di parcheggio anteriori/posteriori, la retrocamera, i braccioli anteriori dedicati per conducente e passeggero, “clima” a due zone, cavo di ricarica mode 2 e mode 3, controlli di bordo touch o a sfioramento, sistema di accesso senza chiave, selezione delle modalità di guida, sedili anteriori riscaldabili, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, volante riscaldabile in pelle, 2 porte USB-C vano anteriore più 4 porte USB-C vano posteriore, porte posteriori e portellone elettrici, sistema di illuminazione ambientale a 10 colori, fari full led (fari led iq. matrix, con listello anteriore retroilluminato), ID.light (luci interne dinamiche che interagiscono con il conducente), sedili in tessuto, cruscotto nero, volante multifunzione con comandi touch/a sfioramento, app-connect wireless, aggiornamenti software online, car2x, strumentazione digitale con schermo di 5,3″, sistema multimediale con schermo touch di 10″ Ready 2 Discover, impianto audio 5 altoparlanti, predisposizione telefono comfort, ricarica wireless per smartphone, ricezione radio digitale DAB+, 3 anni di servizi online We Connect ID.

L’allesitmento ID.Buzz Pro+ comprende aggiunge al set di base: porte posteriori scorrevoli elettriche, portellone elettrico con funzione easy open, navigatore Discover Pro con schermo di 12’’, fari led IQ.matrix con listello anteriore retroilluminato, regolazione dinamica degli abbaglianti, light assist per fari matrix led e vernice bicolore.

I prezzi della Volkswagen ID.Buzz: Tre pacchetti

Per la sua ID.Buzz Volkswagen mette pii a disposizione alcuni pacchetti extra.

Il primo è il Pack Design che comprende: luci diurne a led con indicatori di direzione dinamici, fari matrix led con gestione automatizzata delle luci, luci all weather, funzione leaving home, listello tra i fari illuminato, pedaliera in acciaio inossidabile in design play/pause, regolazione della profondità dei fari, dinamica, con fari direzionali adattivi, regolazione dinamica degli abbaglianti dynamic light assist per fari matrix led.

Il Pack Infotainment Plus offre invece una dotazione high-tech superiore con: 9 altoparlanti, interfaccia per telefono cellulare “comfort” con funzione di ricarica induttiva, radio Ready 2 Discover con touchscreen a colori di 12″, sistema di comando vocale e sistema di navigazione Discover Pro.

E infine Volkswagen offre anche un pacchetto di sistemi d’insicurezza aggiuntivi molto ricco. Questo include i sistemi più all’avanguardia tra cui: apertura e avviamento keyless advanced con safelock, assistente al parcheggio Park Assist Plus, assistente alla guida Travel Assist, assistente di cambio corsia Side Assist, funzione di memoria per assistente al parcheggio Park Assist Plus, impianto antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e dispositivo antitraino, regolazione automatica della distanza ACC con limitatore della velocità e funzione con Stop & Go e sistema di monitoraggio completo del veicolo.

I Prezzi della Volkswagen ID. Buzz: il listino

La nuova Volkswagen ID.Buzz ha ub listino prezzi che parte da 66.000 euro per la versione base Pro e da 68.500 euro per la Pro+. Il pacchetto Design ha un costo di 1.935 euro, l’Infotainment Plus vale 1.706 euro, mentre per il pacchetto security ci vogliono 825 euro.