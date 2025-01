La Volkswagen ID.7 Pro S ha raggiunto un nuovo traguardo per le auto elettriche, stabilendo un record di efficienza con un’autonomia di ben 941 km con una sola ricarica. Questo risultato straordinario è stato ottenuto durante un test presso il circuito di Nardò, in Puglia, superando del 30% l’autonomia massima dichiarata secondo il ciclo WLTP, pari a 709 km.

Il test è stato condotto in condizioni controllate, con una velocità media di 29 km/h, rappresentativa del traffico urbano. La temperatura ambientale variava tra i 5 e i 15 °C, e il tempo totale impiegato è stato di 33 ore e 15 minuti. Con un consumo energetico di soli 9,2 kWh/100 km, equivalente a un litro di gasolio ogni 100 km, l’ID.7 Pro S dimostra un livello di efficienza energetica eccezionale.

Caratteristiche tecniche della Volkswagen ID.7

Questo modello è equipaggiato con una batteria da 86 kWh netti, che alimenta un motore da 210 kW (286 CV) e una coppia massima di 545 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,6 secondi, con un consumo WLTP compreso tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km. Grazie a un coefficiente aerodinamico di appena 0,23, la Volkswagen_ID7 ottimizza la resistenza all’aria, migliorando ulteriormente l’efficienza.

La capacità di ricarica rapida DC fino a 200 kW permette di ottenere 244 km di autonomia in soli 10 minuti. Inoltre, è possibile passare dal 10% all’80% di carica in circa 26 minuti, rendendo questo veicolo una soluzione pratica per chi cerca tempi di ricarica ridotti e prestazioni elevate.

Un record particolare

Nonostante i risultati impressionanti, è importante considerare che la velocità media utilizzata nel test non riflette le reali condizioni di guida urbana, caratterizzate da frequenti arresti e ripartenze. Inoltre, l’autonomia massima non rappresenta un parametro chiave per i viaggi autostradali, dove velocità più elevate riducono l’efficienza delle batterie.

Con questo test, Volkswagen dimostra le potenzialità tecnologiche della sua piattaforma elettrica. Tuttavia, il vero banco di prova per le auto elettriche resta l’efficienza a velocità sostenute. In ogni caso, l’ID.7 Pro S rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e competitivo nel settore della mobilità elettrica.