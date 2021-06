Ecco come va la Volkswagen ID.4 GTX alla velocità massima [Video]

Un video mostra un esemplare della Volkswagen ID.4 GTX in azione alla sua velocità massima. Si tratta di un filmato insolito, perché in genere le auto elettriche trovano spazio nei fotogrammi solo quando impegnate nelle drag race. Qui, invece, gli autori delle riprese hanno voluto percorrere una strada diversa, spingendo il SUV elettrico della casa tedesca fino alla sua punta velocistica, per verificarne il comportamento.

Il tester ha promosso il modello, che non lo ha deluso, nonostante le 2.2 tonnellate di peso. Queste, però, nei test dell’alce si sono fatte sentire tutte.

Ricordiamo che la Volkswagen ID.4 GTX gode della spinta di due motori elettrici. Uno, da 204 cavalli, aziona le ruote posteriori, l’altro da 95 cavalli, scarica la sua energia sulle ruote anteriori.

La potenza combinata è di 299 cavalli. che si traducono in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.2 secondi e in una velocità massima di circa 180 km/h. Questo SUV di medie dimensioni è in produzione dal mese di agosto dello scorso anno e nasce sulla piattaforma modulare MEB. A voi il video!