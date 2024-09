Volkswagen ha presentato la nuova ID.3 GTX FIRE+ICE al meeting ID. di Locarno, in Svizzera, portando avanti la tradizione di design iconico della Golf Fire and Ice degli anni ’90. Il nuovo modello, sviluppato in collaborazione con il marchio di moda sportiva di lusso BOGNER, unisce l’eredità storica con la tecnologia moderna, fondendo lo stile distintivo del passato con prestazioni elettriche all’avanguardia.

Un omaggio all’iconica Golf Fire and Ice

La Golf Mk2 Fire and Ice, lanciata nel 1990, ha raggiunto rapidamente lo status di cult tra gli appassionati per il suo design audace e le caratteristiche sportive. La nuova ID.3 GTX FIRE+ICE riprende quell’energia con un’esclusiva verniciatura a tre strati in Electric Violet, arricchita con perle di vetro che cambiano colore a seconda della luce, passando dal blu scuro al viola fino al nero. Questo tributo al passato è ulteriormente enfatizzato da dettagli in rosso Flaming Red e un motivo geometrico FIRE+ICE sulle fiancate.

Design e dettagli innovativi per Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE

Il design della Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE è stato curato in stretta collaborazione con BOGNER, che ha integrato materiali e accessori tipici del marchio all’interno del veicolo. Gli interni sono caratterizzati da un audace contrasto di colori: rosso acceso “FIRE” per il lato del guidatore e blu ghiaccio “ICE” per il lato del passeggero, con dettagli personalizzati che richiamano le collezioni di moda FIRE+ICE. I sedili, ispirati ai piumini della collezione, presentano zip decorative che rivelano tessuti originali degli anni ’90.

Anche i cerchi da 21 pollici sono stati disegnati per sottolineare l’aspetto dinamico dell’auto, con una finitura blu anodizzata lucida. Gli accenti nostalgici si ritrovano nei loghi FIRE+ICE degli anni ’90 che adornano il montante centrale e lo spoiler posteriore, unendo il passato e il presente in un’unica soluzione di design.

Prestazioni elevate e ricarica rapida

La ID.3 GTX FIRE+ICE non è solo un esercizio di stile; è anche un veicolo dalle prestazioni eccezionali. Equipaggiata con il motore elettrico più potente di Volkswagen, sviluppa 240 kW (326 CV) e raggiunge i 100 km/h in soli 5,7 secondi, con una velocità massima limitata a 200 km/h. Il telaio sportivo è stato ottimizzato con barre stabilizzatrici maggiorate e un controllo adattivo del telaio per garantire una guida stabile anche ad alte velocità.

L’energia è fornita da una batteria da 79 kWh, che assicura un’autonomia WLTP fino a 593 km. Grazie alla capacità di ricarica rapida fino a 185 kW, bastano circa 26 minuti per passare dal 10 all’80% di carica, rendendo la ID.3 GTX FIRE+ICE perfetta per viaggi sia urbani che su lunghe distanze.

Un’icona rivisitata per una nuova era

La ID.3 GTX FIRE+ICE non è solo una reinterpretazione della leggendaria Golf Fire and Ice, ma un omaggio moderno che fonde design iconico e innovazione tecnologica. Volkswagen ha saputo catturare l’essenza degli anni ’90, portandola nel presente con una veste completamente elettrica e prestazioni di alto livello. Questo modello speciale non è solo un richiamo nostalgico, ma un’auto che guarda al futuro, unendo stile, comfort e sostenibilità.