Volkswagen Golf R restyling: prime immagini della versione più potente della compatta [TEASER]

Il restyling della Volkswagen Golf ha recentemente fatto il suo debutto, ma la versione più potente, la Volkswagen Golf R restyling, è rimasta nascosta. Questa strategia serve a mantenere il mistero sulla versione ad alte prestazioni della compatta di Wolfsburg, suscitando l’interesse degli appassionati in attesa di scoprire le novità che accompagneranno questa variante sportiva.

Volkswagen Golf R Restyling: ecco le nuove immagini teaser dell’aggiornamento della versione top di gamma

Oggi vi segnaliamo che in occasione della Austrian Ice Race, la casa tedesca ha pubblicato nuove immagini teaser di Volkswagen Golf R Restyling. La versione attuale della Volkswagen Golf R è dotata di un motore turbo da 2,0 litri che produce 320 cavalli. Nonostante il camuffamento, si presume che il restyling della Golf R potrebbe ricevere un aumento di potenza, seguendo la tendenza della Golf GTI. La trazione integrale dovrebbe rimanere una caratteristica chiave della Golf R, contribuendo alle sue prestazioni sportive. Dettagli più precisi sulla potenza e altre specifiche tecniche potrebbero essere rivelati quando la Volkswagen deciderà di svelare completamente la Golf R dopo metà anno.

Guardando le immagini pubblicate da Volkswagen nelle scorse ore, emergono dettagli distintivi, come il paraurti ridisegnato con prese d’aria ingrandite uno spoiler posteriore più generoso rispetto alla GTI e cerchi in lega dal design specifico. Mentre non sono disponibili immagini degli interni della Volkswagen Golf R restyling, ci si aspetta un interno che rifletta lo stile sportivo, con sedili, volante e altri dettagli dedicati alle performance. La Golf R aggiornata sarà disponibile nell’estate del 2024, e i dettagli sui prezzi saranno comunicati successivamente.