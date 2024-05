Volkswagen si prepara a celebrare il 50° anniversario della sua iconica Golf durante il più grande evento motoristico tedesco, la 24 Ore ADAC al Nürburgring. Dal 1° giugno, oltre 200.000 spettatori si riuniranno per assistere a un weekend all’insegna della velocità e dell’innovazione.

Il clou della celebrazione sarà la presentazione in anteprima mondiale della nuova Golf GTI Clubsport, un modello che rappresenta la massima espressione delle prestazioni Volkswagen. La nuova Clubsport, dotata di un motore più potente e di sospensioni sportive di alta gamma, sarà presentata venerdì 31 maggio alle 16:30 sul “Ring Boulevard“. Caratterizzata da un design anteriore ridisegnato e fari LED aggiornati, la GTI Clubsport si distingue anche per un logo Volkswagen illuminato e un ampio spoiler posteriore.

Volkswagen Golf, si corre con la Clubsport da 348 CV

Ma non è tutto: la Golf GTI Clubsport 24h, un modello unico da 348 CV, prenderà parte alla gara di 24 ore, guidata da stelle del motorsport come Benny Leuchter e Johan Kristoffersson. Con il numero di partenza 50, la GTI Clubsport 24h utilizza un carburante alternativo a base di bioetanolo E20 sviluppato da Shell, che riduce le emissioni di CO2 del 35-40%. Questo carburante innovativo dimostra come il motorsport possa essere un banco di prova per soluzioni sostenibili.

La nuova Golf GTI Clubsport è equipaggiata con cerchi in lega Queenstown da 19 pollici, e può essere opzionalmente configurata con cerchi forgiati Warmenau, che ottimizzano le prestazioni grazie al loro peso ridotto. Internamente, il modello è dotato di un volante sportivo multifunzione e di un sistema di infotainment MIB4 intuitivo, oltre a un assistente vocale IDA con integrazione Chat GPT.

Per quanto riguarda le prestazioni in pista, la GTI Clubsport 24h è stata ottimizzata per affrontare le sfide del Nürburgring Nordschleife. Il sistema di controllo adattivo del telaio DCC e la configurazione dinamica del Vehicle Dynamics Manager garantiscono prestazioni massime su questo tracciato impegnativo.

In pista si ripercorre la storia

Inoltre, prima della gara principale, tre Golf GTI d’epoca parteciperanno alla ADAC 24h Classic, aggiungendo un tocco di nostalgia e storia alla manifestazione. Questi modelli, tra cui una leggendaria Golf GTI 16S Oettinger del 1981 e una GTI Kamei del 1978, rappresentano la lunga tradizione di successo di Volkswagen nel motorsport.

Il weekend sarà una vera festa per gli appassionati di auto, con Volkswagen che mette in mostra non solo la storia della Golf, ma anche il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità. Il conto alla rovescia è iniziato, e c’è grande attesa per vedere in azione la nuova Golf GTI Clubsport e la GTI Clubsport 24h.